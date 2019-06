Freren. Ein neuer Einsatzleitwagen (ELW1) ist für die Feuerwehren der Samtgemeinde Freren in Dienst gestellt worden. Pfarrer Jürgen Krallmann segnete das Fahrzeug.

Samtgemeindebürgermeister Godehard Ritz begrüßte zu der Übergabe zahlreiche Gäste in der Fahrzeughalle der Ortsfeuerwehr Freren. Er zeichnete den chronologischen Ablauf des Anschaffungsprozesses auf. Im Oktober 2016 stellte das Samtgemeindekommando den Antrag, eine Ersatzbeschaffung des 26 Jahre alten Kommandowagens vorzunehmen. „Im August 2018 fasste der Samtgemeindeausschuss den einstimmigen Beschluss, einen neuen ELW 1 anzuschaffen“, sagte Godehard Ritz. Der Auftrag wurde an die Firma GSF Sonderfahrzeugbau in Twist erteilt. Im Juni 2019 konnte das fertige Fahrzeug abgeholt werden.

160.000 Euro Kosten

„Es ist schon beispielgebend, mit welchem Fingerspitzengefühl und mit Rücksicht auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde, die Führungskräfte unserer Feuerwehren die notwendige Ersatzbeschaffung angegangen sind“, freute sich Ritz. An den Gesamtkosten von rund 160.000 Euro beteiligte sich der Landkreis mit 20.000 Euro. Der ELW 1 ist der Wehr Freren zugeordnet, versteht sich aber als Führungs- und Kommunikationsfahrzeug für die Ortsfeuerwehren Andervenne, Beesten, Freren, Messingen und Thuine.

Einige Besonderheiten

„Mit dem neuen ELW 1 können wir jetzt auch mittlere und größere Schadenslagen fachgerecht abarbeiten, besonders bei Einsätzen mit mehreren Feuerwehren und Einsatzabschnitten“, erklärte Gemeindebrandmeister Jürgen Huesmann. Der Mercedes Sprinter 516 CDI hat einige Besonderheiten. Fahrer- und Beifahrersitz sind drehbar so dass die Sitze für den Besprechungsraum genutzt werden können. Es gibt einen getrennten Funk- und Besprechungsraum.

Neben einer Umfeldbeleuchtung, einer Außenmarkise und einer Klimaanlage stehen der Informations- und Kommunikationsgruppe eine Telefonanlage, ein Multifunktionsdrucker sowie drei Arbeitsplätze mit Internetzugang und eingebautem Netzwerk zur Verfügung. Außerdem sind acht digitale Handfunkgeräte vorhanden. Bei dem kürzlichen Brand einer Garage und Scheune in Andervenne bestand der ELW bereits seine Feuerprobe.

„Wir können ein Hightech-Fahrzeug in Dienst stellen, das den immer größer werdenden Anforderungen an unsere Feuerwehren entspricht“, sagte Klaus Prekel, stellvertretender Landrat und Bürgermeister. Brandabschnittsleiter Andreas Wentker zeigte sich beeindruckt von der Ausstattung des ELW 1.