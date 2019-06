In Freren beginnen am Montag, 24. Juni 2019, mit dem Abriss von zwei Häusern am Marktplatz (rechts) die Arbeiten zum Bau des neuen Busbahnhofs. Dafür müssen auch wieder die zwei Ersatz-Bushaltestellen "Schulzentrum" und "Polizei" genutzt werden. Foto: Carsten van Bevern

Freren. Mit dem Abriss von zwei Häusern am Markt / Bahnhofstraße beginnt in Freren am 24. Juni 2019 der Bau des neuen Busbahnhofs. Aus diesem Grund kann die Haltestelle "Freren, Markt" voraussichtlich bis zum Spätherbst nicht angefahren werden, Ersatzhaltestellen sind bei der Polizei und am Schulzentrum.