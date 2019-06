Freren. Mit 40.000 Euro unterstützt die Stadt Freren die von der Deula geplante Sanierung des denkmalgeschützten "Hofes Kulüke" an der Bahnhofstraße. In dem historischen Natursteingebäude soll unter anderem ein großer Tagungsraum entstehen, die derzeitige Kostenschätzung beläuft sich auf gut 830.000 Euro.

"Das ist eine Win-win-Situation. Die Deula bekommt, nur rund 150 Meter vom Stammsitz entfernt, einen großen Tagungsraum im historischen Ambiente, den sie gut gebrauchen und entsprechend vermarkten kann. Und wir als Stadt erhalten an dieser markanten Stelle ein Schmuckkästchen", erklärte Frerens Bürgermeister Klaus Prekel nach Vorstellung der Pläne.

Einziges Bauernhaus aus Naturstein

So ist der Hof Kulüke in Freren ein bedeutendes historisches Gebäude. 1788 wurde der Hof (zunächst als "Kuhluicke") im Domainen-Register der Ober- und Niedergrafschaft Lingen erwähnt. Der jetzige Hof ist 1886 gebaut worden und in Freren das einzige erhaltene Bauernhaus aus Naturstein – Türen, Fenster und das Tor sind mit behauenem Sandstein aus den Ibbenbürener Steinbrüchen umrahmt.





"Mitte 1996 erwarb die Deula Freren das Gebäude, künftig soll es für Bildungsmaßnahmen genutzt werden", heißt es auf der vor dem Gebäude stehenden Infotafel der Rund-um-Friduren-Tour. "Es ist gut, dass die Deula nach dieser langen Zeit jetzt endlich erkannt hat, dort etwas tun zu müssen. Aktuell ist der Hof ein Schandfleck in unserer Stadt", betonte der CDU-Fraktionsvorsitzende Johannes Lis: "Man kann ja durchaus darüber reden, ob der Zuschuss des Landkreis nicht hätte größer ausfallen können. Fakt ist aber, dass wir mit unserem Zuschuss von 40.000 Euro dazu beitragen, dass rund 830.000 Euro in der Stadt investiert werden und Freren dadurch als Tagungsort interessanter wird."

Weitere Zuschüsse

Über die Sanierung des historischen Gebäudes freute sich auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus Dickebohm: "Auch wenn das ziemlich viel Geld für ein eher kleines Gebäude ist und der Nutzen für die Stadt sicher überschaubar bleiben wird." Anschließend stimmten alle Ratsmitglieder für den städtischen 40.000-Euro-Zuschuss. Weitere Zuschüsse kommen vom Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems (500.000 Euro), vom Landkreis Emsland (80.000 Euro) und von der Samtgemeinde Freren werden 20.000 Euro erwartet, sodass der Eigenanteil der Deula nach der derzeitigen Kostenschätzung bei gut 193.000 Euro liegt.