Freren. S-Klasse. Mehr geht nicht. Ein Frerener Standard-Turniertanzpaar tanzt seit kurzem in der höchsten deutschen Amateurklasse.

Aufgestiegen sind Margarete und Torsten Projahn nach einem Turniersieg in Lanaken/Belgien. Ihren Sport üben sie bei der TSG (Tanzsportgemeinschaft) Nordhorn aus. Bei dem Verein sind weitere Tanzpaare aus dem Emsland aktiv.

Seit 2009 betreiben die Projahns Turniertanzsport. Das erste Mal traten sie 2010 in Rheine bei einem Breitensportturnier an. Beim „Dance Time Cup 2019“ in Belgien hatten sich die beiden in einem internationalen Feld unter 24 Paaren behauptet, zunächst in der Kategorie „Senioren Open Standard“ und dann im Wettbewerb „Senioren II A Standard“. „Nachdem es mit dem Aufstieg geklappt hatte, haben wir erst mal kräftig gefeiert. Denn wir haben konzentriert auf dieses Ziel hingearbeitet. Bei dem Turnier in Belgien lief es von Anfang an gut. Im Finale haben wir dann nochmal richtig einen rausgehauen“, erinnert sich Torsten Projahn mit einem Strahlen im Gesicht an das erst wenige Wochen zurückliegende Ereignis.

Durch alle Altersgruppen hinweg

In der Klasse Senioren II sind die Teilnehmer zwischen 45 und 55 Jahren alt. „Tanzen ist ein Sport, den man lange durch alle Altersgruppen hinweg betreiben kann“, sagt Margarete Projahn. Das Ehepaar hat vier Kinder, eine Tochter tanzt auch turniermäßig. „Bei den Projahns liegt das Tanzen in der Familie“, sagt die Lingener Tanzlehrerin und –trainerin Christina Jobmann, die den Weg des begeisterten Tanzsportpaares seit langem begleitet. Sie weiß auch den Aufwand einzuschätzen und zu würdigen, den das Paar für seinen Sport betreibt.

Sie trainieren drei bis vier Mal in der Woche 1,5 bis zwei Stunden, zwei Mal im Monat fahren sie nach Köln zu Claus Salberg, einem Privattrainer. Beide machen zusätzlich Sport, um das hohe Fitnesslevel zu erhalten, das der Turniersport und Niveau in der höchsten deutschen Klasse erfordert – sie Step-Aerobic und er alles, was mit dem Deutschen Sportabzeichen zusammenhängt. Eine Untersuchung habe ergeben, so Christina Jobmann, dass Tanzsportler in der höchsten Klasse ähnlich gute Fitnesswerte haben wie Bundesligaspieler.

Respektvolle Szene

Margarete und Torsten Projahn gefällt nicht nur der sportliche Aspekt des Turniertanzens. „Tanzen ist so komplex. Es geht auch immer um die Harmonie des Paares und ein faires Miteinander. Daher ist die Tanzsportszene eine sehr respektvolle Szene. Beim Reinkommen in den Saal checken wir uns ab und wir beobachten uns natürlich bei Turnieren, aber wir nehmen immer Rücksicht aufeinander “, sagt Margarete Projahn.

Was die Szene noch ausmacht, ist die Tanzkleidung, besonders die bei den Standardtänzen. „Die langen Röcke bei den Standardtänzen haben ihren besonderen Charme“, sagt Margarete Projahns und verrät gleichzeitig eine für Laien überraschende Tatsache: „Bei den lateinamerikanischen Tänzen wären diese Röcke nicht praktikabel, da wir uns dort viel schneller drehen müssen. Daher fallen hier die Kleider wesentlich einfacher und knapper aus.“ Dass Turnierkleider nicht ganz billig sind, ist naheliegend, bestätigt die Frerenerin, ohne einen genauen Preis zu nennen.

Anzeige Anzeige

In Handarbeit angefertigt

Auch ihr Mann trägt bei Turnieren extra in Handarbeit angefertigte Kleidung. So muss sich die Jacke immer den Bewegungen beim Turniertanz anpassen, so zum Beispiel, wenn der Tänzer die Arme nach oben nimmt. Jeder Hobbytänzer kennt das Phänomen von privaten Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstagen, dass man sich dann bei einem normalen Anzug dann erst mal wieder die Jacke, vor allem die Schulterstücke, zurechtziehen muss. Dies darf sich ein Turniertänzer bei einem Wettbewerb eben nicht erlauben.

Angegeben wird nicht

Sie könnten, wenn sie wollten, auf privaten Festen, richtig einen raushängen lassen und mit ihrer tänzerischen Klasse zur Attraktion des Abends werden, aber das wollen sie nicht. „Auf Hochzeiten und Geburtstagen tanzen wir ganz normal“, sagt Torsten Projahn, „auch daran haben wir unsere Freude.“









Dass Tanzen als Sport durch alle Klassen begeistert, auch in der Region Emsland, zeigt auch das Beispiel von Emily Berngardt und Tim Hopster aus Lingen. Die beiden jungen Leute, sie ist 16, er 17, sind privat kein Paar, verstehen sich aber auf dem Tanzparkett hervorragend und nehmen auch an Turnieren teil. „Die Projahns sind Vorbilder für uns. Sie sind ein gutes Beispiel dafür, wo man landen kann, wenn man diesen Sport ernsthaft betreibt“, sagt Tim Hopster.

In Tanzshows im Fernsehen wie „Let’s dance“ schauen alle interessehalber mal rein. Die Tanztrainerin weiß das einzuordnen: „Formate wie Let’s dance sind ganz nett. Es ist mehr Schautanz als Turniertanz“. Einig sind sich alle, dass es gut ist, wenn Fernsehsendungen wie Let’s dance zur Popularität der Sportart beitragen. „In der Beliebtheitsskala ist Tanzen leider nicht so weit oben“, sagt Christina Jobmann. Dafür, dass sich das in der Region Emsland/Grafschaft jetzt ein klein wenig geändert hat, hat das Ehepaar Projahn ein gutes Stück beigetragen.