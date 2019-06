Freren. In einem würdigen wie gepflegten Zustand präsentiert sich aktuell der jüdische Friedhof in Freren. Neun Jugendliche einer Firmgruppe der örtlichen Pfarreiengemeinschaft haben den Friedhof von wucherndem Efeu und Laub befreit und die Hecke gestutzt. Seit 1982 engagieren sich dort regelmäßig Schüler.

Ein Friedhof ist für Juden wie eine Synagoge oder ein Bethaus ein heiliger Ort. Gräber dürfen nicht angetastet werden und es ist verboten, einen Friedhof zu schließen oder einzuebnen. Blumenschmuck ist dort nicht üblich, stattdessen werden zum Gedenken an die Verstorbenen kleine Steine auf die Grabsteine gelegt. Die Gräber selbst lässt man meist mit Efeu und Gras überwachsen.

Wucherndes Efeu

Von zu sehr wucherndem Efeu haben die Jugendlichen der Firmgruppe den Friedhof jetzt im Rahmen ihres liturgischen Projektes befreit. "Das war ein ganz toller Einsatz von den Jugendlichen", lobt Lothar Kuhrts die Gruppe. Der ehemalige Förderschullehrer erforscht seit 1979 die Geschichte der ehemals in Freren lebenden jüdischen Familien, baute die Geschichtswerkstatt Samuel Manne auf und initiierte 2012 die Verlegung von Stolpersteinen zur Erinnerung an die ehemaligen jüdischen Mitbürger. 2013 erhielt er für dieses Engagement das Bundesverdienstkreuz.

Kleine Geschichtsstunde

Seit Anfang der 1980er-Jahre pflegt er gemeinsam mit seinen Schülern auch regelmäßig den im Gewerbegebiet liegenden Friedhof, befreit ihn von Unrat und stutzt die umliegenden Hecken. Seit einigen Jahren sind nun die Mitglieder der jeweiligen Firmgruppe dort im Einsatz. In diesem Jahr sind es Jungen aus Freren, Lohe, Suttrup und Beesten. Für sie ist es auch eine kleine Geschichtsstunde, denn Kuhrts kann jede Frage zu den Inschriften auf den Grabsteinen und die Historie des Friedhofs beantworten.

Friedhof 1926 eingerichtet

Aufgrund einer Schenkung des Gemeindemitglieds Arthur Schwarz konnte die jüdische Gemeinde 1926 den außerhalb der Stadt gelegenen Friedhof einrichten. Schwarz hatte zuvor das Grundstück gekauft – eine Tafel am schmiedeeisernen Eingangstor erinnert noch heute an ihn.

Nach dem Einsatz auf dem Friedhof ging es für die Gruppe weiter in das Bethaus in der Grulandstraße. "Herr Kuhrts wird dort noch einiges zur Geschichte der Juden in Freren erzählen und den Tag damit abrunden", erklärten die Firmgruppenleiterinnen Martina Kock und Kerstin Vohs.