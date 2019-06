Thuine. Als Deutsche Meister sind die Mitglieder des Spielmannszugs St. Georg am Sonntagnachmittag in ihrer Heimatgemeinde Thuine von über 200 begeisterten Besuchern auf dem Sport- und Freizeitgelände empfangen worden.

Wie ein Lauffeuer hatte sich die Nachricht über den Erfolg des Spielmannszugs St. Georg, der am Samstagabend in Osnabrück als Deutscher Meister geehrt wurde, im Ort verbreitet. „Dank Facebook und WhatsApp konnten wir bereits kurz nach 21 Uhr eine Feier für diesen tollen Verein organisieren“, freute sich Thuines Bürgermeister Karl-Heinz Gebbe.





So herrscht denn am Sonntagnachmittag um 17 Uhr auf dem Sport- und Freizeitgelände nicht nur unter den Musikern eine ausgelassene Stimmung und nicht nur Thuiner Bürger, sondern Klein und Groß aus der ganzen Samtgemeinde Freren sind gekommen. „Wir sind unheimlich stolz auf den Spielmannszug St. Georg“, heißt Moderator Ricky Rickermann die durch ein Spalier geleiteten Musiker willkommen.

Den Siegerpokal hält der Erste Vorsitzende Oliver Bruns in Händen, reckt ihn immer wieder in den blauen Himmel. Mitsingen können die meisten den Helene Fischer-Hit „Atemlos“ schon gar nicht mehr. „Wir sind sprachlos über den herzlichen Empfang. Aber auch, weil wir seit Samstagabend feiern“, erklärt eher flüsternd die Dirigentin Irene Mönter.





Und Bürgermeister Gebbe? Dieser freut sich, „dass spontan so viele gekommen sind, um in fröhlicher Runde gemeinsam zu feiern“ und er dankt unter großem Applaus den Organisatoren und dem Gemeinderat. Immer wieder gibt es auch wohlwollenden Beifall, wenn Oliver Bruns mit der Trophäe in der Hand über das Erlebte in Osnabrück berichtet. „Wir waren schon mal Niedersachsenmeister und zweimal belegten wir den fünften Platz. Aber jetzt als Deutscher Meister in unserer geliebtes Thuine zurückzukommen, das ist Wahnsinn“, bricht es ihm fast die Stimme. Die Wertungsrichter hätten „eigentlich gar nichts zu kritisieren“ gehabt, verkündet er unter dem Jubel der Musiker und des Publikums und dankt allen für die "wunderbare Unterstützung" vor und nach dem Auftritt.

Nie vergessen wird der Spielmannszug laut Bruns die grandiose Feier auf dem "proppevollen Osnabrücker Rathausplatz.“ Stolz seien sie als Thuiner und Bewohner der Samtgemeinde. Denn auch aus Messingen, Suttrup, Beesten kommen Mitglieder. "Nur einige wissen noch, dass der Spielmannszug 1980 gegründet wurde. Nach 40 Jahren Vorbereitungszeit Deutscher Meister geworden. Das freut uns alle“, scherzt der Vereinspräsident Christoph Jörling. "Dieser Verein verkörpert eine großartige Harmonie und eine tolle Gemeinschaft." Mit diesen Worten schloss der Bürgermeister Karl-Heinz Gebbe den offiziellen Teil. Und leitete in den feucht-fröhlichen Teil der Feier über.