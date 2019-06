Thuine Osnabrück. Auf dem sechsten Deutschen Musikfest in Osnabrück ist Der Spielmannszug St. Georg aus Thuine ist beim sechsten Deutschen Musikfest in Osnabrück Deutscher Meister im Wertungsspiel Konzert Spielleutemusik geworden.

„Die Deutsche Meisterschaft Spielleute im Rahmen des Deutschen Musikfestes ist der anspruchsvollste bundesweite Musikwettbewerb der Spielleute“, betont der Erste Vorsitzende Oliver Bruns. So richtig fassen können es die 53 Musiker immer noch nicht, dass die renommierte, internationale Fachjury den Spielmannszug St. Georg mit der höchsten Punktzahl beurteilte. „Durch die kritische Beurteilung soll auch das Leistungsniveau der teilnehmenden Orchester verbessert werden“, betont er“, und die Wettbewerber waren wirklich sehr, sehr gut.“

Bereits am Anfahrtstag musste der Spielmannszug seinen Beitrag spielen. Gut zwölf Minuten intonierten sie in der Schlosswallhalle ihr Wertungsstück Stück „Fine Line“ von Rob Balfoort. Danach hieß es für die dreizehn bis fünfundfünfzigjährigen Frauen und Männer warten bis zum Samstagabend. „Wir hatten ein ganz gutes Gefühl, denn vor drei Jahren in Rastede belegten wir den fünften Platz“, sagt Oliver Bruns.

In der Osnabrücker Innenstadt hörten begeisterte Menschen Blaskapellen, Spielleutemusik, Fanfarenzüge, Marschmusik an verschiedenen Orten. „Wir hatten am Freitag und Samstag Zeit zur freien Verfügung und haben uns die Wertungsspiele angehört und viel Spaß gehabt“, erzählt Oliver Bruns. Gerne wären alle 130 Mitglieder aus Thuine mitgefahren. Aber das strenge Regelwerk begrenzt die Teilnehmerzahl der Aktiven. Wenn der Spielmannszug St. Georg die Schützenfeste begleitet, sind fast alle Mitglieder dabei und somit auch alle Instrumente. Der Wertungsbeitrag in Osnabrück gehört zur Konzertklasse, und hier überzeugten die Musiker mit ihrer Virtuosität an den Bongos, Marimba- und Vibraphone, am Glockenspiel, den Kesselpauken, Trommeln und Querflöten. „Sämtliche Perkussionsinstrumente wurden gespielt und das vor zwei Monaten angeschaffte Bassmarimbaphone, vom Landkreis Emsland und der Gemeinde Thuine mitfinanziert, war nicht zu überhören.

Sich noch intensiver vorbereitet hatten sich der Verein unter Leitung ihrer Dirigentin Irene Mönter. Sie musste am vergangenen Wochenende „fast gleichzeitig auf mehreren Hochzeiten tanzen“ lacht Oliver Bruns. Am Donnerstag unser Spiel dirigieren, freitags zur Hochzeit zurück, am Samstag für zwei Stunden in Osnabrück wieder anwesend, bei der Siegerehrung aber nicht dabei sein zu können, da sie als Schützenkönigin von Messingen in Brümsel nicht fehlen durfte. „Während der Siegerehrung bestand eine Live-Schaltung in Schützenzelt“, freut sich der Erste Vorsitzende. Angetan ist er von der „tollen Organisation in Osnabrück, die wir so noch nicht erlebt haben.“ Inzwischen ist die Freude bei allen angekommen, „denn die musste erst einmal sacken, lacht er und freut sich mit allen Musikern über den „Riesenerfolg, den auch die Urkunde bestätigt.“ Auf jeden Fall wollen sie weitermachen auf „diesem hohen Niveau“ und in ihrem Vereinshaus wöchentlich üben – auch gerne mit Überstunden, denn der Erfolg zahlte sich aus.