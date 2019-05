Freren. Unter 53 Veranstaltungen können Kinder und Jugendliche im Ferienspaßprogramm 2019 in der Samtgemeinde Freren auswählen. Immer mit dabei: Frosch Freddy, das neue Maskottchen der Frerener Jugendarbeit. Anmeldungen sind ab dem 30. Mai möglich.

"Viele Vereine, Verbände und Privatpersonen bieten wieder spannende Aktionen an und freuen sich auf eine schöne Ferienzeit", erklärte die Sozialpädagogin Ante Kopitzki bei der Vorstellung des Programms. Insgesamt stehen in diesem Jahr laut einer Pressemitteilung der Samtgemeinde 53 Veranstaltungen zur Auswahl bereit. Eröffnet wird die Ferienzeit traditionell wieder mit der bekannten Disco im „Joker“ in Lingen.

Auf in den Dortmunder Signal Iduna Park

Neben vielen Klassikern wie den Sport- und Spielangeboten, verschiedenen Kreativaktionen, dem Kinoabend, dem Reiten und dem Besuch der Seehundstation in Norddeich gibt es auch wieder einige neue Angebote. "Zu den absoluten Höhepunkten werden 2019 sicherlich die Fahrt zur Lasertag Arena in Osnabrück, zum Safariland Stukenbrock, zum Musical „Das Dschungelbuch“ auf der Freilichtbühne Tecklenburg und der Besuch des Signal Iduna Parks in Dortmund, dem Stadion des aktuellen deutschen Vizemeisters, zählen", ergänzte Monika Knobbe. Und lecker wird es nicht nur nur für Frosch Freddy in der Schulbäckerei Coppenrath in Geeste.

"Freddy days" an jedem Feriendonnerstag

Neu in diesem Jahr sind die Freddy days. Dazu lädt das Jugendarbeitsteam alle Kinder und Jugendliche an jedem Donnerstag in den Ferien von 15 bis 17.30 Uhr ein, zum neu gestalteten Marktplatz vor dem Rathaus in Freren zu kommen – eine Anmeldung zu den kostenlosen Angeboten ist nicht nötig. "Da sind viele Überraschungen geplant. Soviel verraten wir schon mal: Am Donnerstag, 4. Juli, ist eine große ,schools out- Party´ geplant", verriet Kopitzki.

Das gesamte Ferienspaßprogramm wird im Mitteilungsblatt der Samtgemeinde Freren, unter www.freren.de und unter feripro.de sowie in der Lingener Tagespost veröffentlicht. Vom 30. Mai bis zum 10. Juni sind Anmeldungen möglich, diese sind online mithilfe des Programms „feripro“ und zu den normalen Öffnungszeiten auch im Frerener Rathaus möglich.

2018 haben 426 Kinder teilgenommen

Im Vorjahr haben in der Samtgemeinde Freren insgesamt 426 Kinder zwischen 6 und 14 Jahren an mindestens einem Ferienangebot teilgenommen – 212 Kinder aus Freren (45 Prozent der Kinder dieser Altersgruppe), 39 aus Andervenne (42 Prozent), 83 aus Beesten (61 Prozent), 37 aus Messingen (36 Prozent) und 55 Thuiner Kinder (38 Prozent).

Weitere Infos gibt es bei der Samtgemeinde Freren bei Antje Kopitzki unter Tel. 05902 950206, bei Katharina Rechtien unter Tel. 05902 950209 sowie bei Monika Knobbe unter Tel. 05902 950409.