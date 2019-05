Andervenne. Die Andervenner Theatergruppe holt nach 2015 Andrea Bongers zum zweiten Mal auf die große Dorfbühne. Zur 18. ,,Lilalauen Nacht“ am 15. /16. August 2019 hat sie nicht nur ihre Puppen im Gepäck, sondern natürlich auch ein neues Programm ,,Gebongt“.

Das Kind ist erwachsen und endlich aus dem Haus – sturmfreie Bude für Mutti! Das ist das Szenario, mit dem sich Andrea Bongers in ihrem neuen Comedy-Programm „gebongt!“ auseinandersetzt. Dabei entdeckt sie auf humorvolle Weise, dass die „besten Jahre“ zwischen Jugendwahn und Schaukelstuhl wirklich super sind.

Die 1965 geborene Andrea Bongers war 1988 zum ersten Mal Mitglied des Teams von „Hallo Spencer“. Später war sie auch bei der „Sesamstraße“. Dort lieh sie den Puppen ihre Stimme und führte sie durch die Handlungen. Aber sie spielte nicht nur für Kinder mit Puppen, sondern wirkte seit den Achtzigerjahren in verschiedenen Musicals mit, die oftmals im Schmidt Theater in Hamburg gespielt wurden.

Als virtuose Puppenspielerin hat sie ihre ganz eigene Reisegruppe dabei. Ihre felligen Gesellen begleiten sie stichelnd, schmeichelnd und profunde bösartig hinein in sämtliche Fettnäpfchen. Hier ist mächtig nach Mitteilung des Veranstalters viel Personal am Start für eine Solo Show: Das Schaf (die animalische Seite), Uwe Sattmann (Journalist und Supermacho, bekannt aus der WDR Ladies Night), Manolo Panik (1A lila loverboy) und die Schlange Sissi Snake (Sexualtherapeutin) begleiten die beste Autofahrerin der Welt, wann immer sie ein Gegenüber braucht. Neu in ihrer Puppenfamilie ist der lebensgroße Journalist Uwe Sattmann, der anzügliche Witze liebt und ein echt ätzender Macho sein kann.

Der Vorverkauf (20 Euro) beginnt am 3. Juni ab 8 Uhr unter der Tickethotline 05902 998404. In den Vorverkaufsstellen Bürobedarf Nottbeck in Lingen sowie Malergeschäft Fritze in Fürstenau sind Karten nur am 3. Juni vormittags zu den jeweiligen Öffnungszeiten erhältlich. Der Einlass ins Festzelt an der Kirche (Kirchstraße 15 in 49832 Andervenne) ist ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.



Weitere Infos auch unter www.theatergruppe-andervenne.de