Beesten. Die Mitglieder der Reha-Sportgemeinschaft Beesten haben sich zu einer Vollversammlung in Thuine getroffen. 57 aktive und elf passive Mitglieder gehören der Gruppe an.

Der Verein, der laut Pressemitteilung Sport zur Rehabilitation und Prävention, vor allem nach Herzerkrankungen anbietet, führt seine Übungsabende in der Großraumturnhalle in Freren durch. Jeden Dienstag treffen sich Betroffene, um in der Gruppe die Optimierung der durch die Erkrankung reduzierten körperlichen Fähigkeiten wiederherzustellen.

Kardiologische Untersuchung

Durch eine kardiologische Untersuchung wird die aktuelle Leistungsfähigkeit der Teilnehmer beurteilt und eine ärztliche Verordnung erteilt. Bei jeder Trainingsveranstaltung ist ein Arzt anwesend. Dieser Dienst wird dankenswerterweise von Ärzten der Praxen aus der Samtgemeinde Freren, sowie von Ärzten des Elisabeth-Krankenhauses Thuine übernommen. Sieben ausgebildete Übungsleiter sorgen für abwechslungsreiche Sportangebote an den Trainingseinheiten.

Mara Kuiter weiter Vorsitzende

Die Personen des Vorstandes wurden in einer Wahl in ihren Ämtern bestätigt. Erste Vorsitzende Maria Kuiter, Zweite Vorsitzende Ulla van Dülmen, Schriftführerin Marita Meyer und Schatzmeister Günter Bruns.