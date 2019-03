Paul Ziemiak, Generalsekretär der CDU, wird am Samstag, 23. März 2019 in Freren zum Thema "Europa fördert den ländlichen Raum" sprechen und sich über verschiedene Projekte informieren. Foto: dpa

Freren. Während Brexit und Klimaziele derzeit viele europapolitische Debatten bestimmen, wirken sich vor Ort in den Gemeinden auch viele Förderprogramme der EU aus. Über dieses Thema wird sich am Samstag, 23. März 2019, der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak in Freren informieren und mit Bürgern diskutieren.