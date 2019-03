Andervenne. Am vergangenen Sonntag überschlugen sich die Ereignisse in der Straße „im Dörpe 1“, im kleinen Örtchen Andervenne. Feierte die örtliche Theatergruppe doch gleich eine vierfache Premiere: neuer Spielort, Bühnendebüt einer jungen Schauspielerin, neues kulinarisches Konzept und natürlich Premiere des plattdeutschen Theaterstückes „Happy End nich utsloten“.

Bis zum Bersten voll war die frisch renovierte Schützenhalle, wo die Theatergruppe nach 39 Jahren mit Fiesemanns Upkamer nun eine neue Spielbühne gefunden hat und Kulturförderung up Platt betreibt. Mit viel Herzblut wurde von den 36 aktiven Vereinsmitgliedern auf diesen Tag hingearbeitet, geprobt, geplant, Konzepte überlegt, alles bedacht und vieles verworfen.



Konzept ging auf

Entsprechend hoch war die Nervosität: geht das Konzept auf? Es ging auf, - die Resonanz auf das erstmals selbst organisierte Frühstück war sehr positiv. Und die anschließende Theateraufführung lief wie am Schnürchen. Hier meisterte die 21-Jährige Benita Köllen als schlagfertige Nachbarin eines Schriftstellers souverän ihren ersten Auftritt auf den Theaterbrettern der Fiesemanns Upkamer.

Dem Schriftsteller Thomas Böhm bleiben nur drei Wochen bis zur Abgabefrist seines neuen Romans. Aber ist der notorische Frauenhasser und Eigenbrötler mit Schreibblockade überhaupt die richtige Wahl den geforderten Liebesroman mit Happy End abzuliefern? Oder schlummern in anderen Protagonisten ungeahnte Talente?

Intrigante Haushälterin

Die ganze Welt scheint sich gegen Böhm zu verschwören oder doch eher er gegen die ganze Welt? Da laufen auch gut gemeinte Hilfeversuche seines besten Freundes Werner und der intriganten Haushälterin völlig aus dem Ruder. Irgendetwas stimmt in Böhms Wohnung nicht. Und wieso steht auf einmal ein Pferd im Treppenhaus? Hat das mit dem mysteriösen Besuch dieser Lawinia zu tun? ...



Zu sehen ist die Komödie noch an drei weiteren Spielterminen: am Freitag, 22.3.2019 um 19 Uhr (Kinder bis 15 Jahre haben hier in Begleitung der Eltern freien Eintritt), am Sonntag 24.3.19 um 18 Uhr und am Samstag, 30.3.19 um 20 Uhr. Für das leibliche Wohl ist an allen Terminen gesorgt.Spielort ist erstmals die Schützenhalle Andervenne, im Dörpe 1.