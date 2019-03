Freren. Kostenlose Angebote am Weltkindertag, das Fotoprojekt "Freren ist so – die Stadt durch Kinderaugen" oder eine Rathaustour für Grundschüler: Antje Kopitzki hat im August 2018 viele neue Ideen für die Jugendarbeit in die Samtgemeinde Freren mitgebracht. Und ihre Arbeit jetzt im Rat vorgestellt.

Antje Kopitzki kommt gebürtig aus Ibbenbüren, hat in Vechta soziale Arbeit studiert und wohnt mit ihrer Familie in Recke. Bis zur Geburt ihrer Tochter vor drei Jahren hat sie das Jugendzentrum in Saerbeck geleitet und zuletzt ein Jahr bei einem Bildungsträger in Ibbenbüren gearbeitet. Seit August 2018 ist die Sozialpädagogin nun mit einer halben Stelle in der Samtgemeinde Freren für Projekte der Kinder- und Jugendarbeit zuständig.

"Niedersachsen ist mir sympathisch, Freren ist von Recke nicht so weit entfernt, die Stellenbeschreibung passte zu meinen Vorstellungen und es war ein sehr nettes Vorstellungsgespräch. Das passte gleich", erläutert die 38-Jährige in einem Gespräch mit unserer Redaktion, weshalb sie aus Nordrhein-Westfalen nach Freren gewechselt ist.

Viele neue Ideen

Und diesen Wechsel hat sie bislang auch nicht bereut. In Freren ist sie die Nachfolgerin der Sozialpädagogin Ina Budzynski. Nicht nur das von ihr eingeführte Projekt der Kinderstadt Samtopia oder auch die klassischen Angebote in den Sommerferien führt sie weiter fort. Sie hat aber auch zahlreiche neue Ideen mitgebracht, die sie auf der jüngsten Samtgemeinderatssitzung vorstellte.

Freren aus Sicht der Jugendlichen

"Freren ist so – die Stadt durch Kinderaugen" ist ein solches Projekt für Jugendliche von 10 bis 14 Jahren. "Mit professioneller Unterstützung sollen die Jugendlichen ihnen wichtige Punkte in der Stadt fotografieren. Die Fotos werden anschließend ausgestellt, sodass alle Bürger ihre Stadt einmal aus einer ganz anderen Sicht sehen können", erklärte sie im Rat.

Tour durch das Rathaus

Ein weiteres Projekt ist die Rathaus-Tour 2019, während der Grundschulkinder aus der Samtgemeinde das Rathaus, die Aufgaben einer Verwaltung und die Mitarbeiter vom Bürgerbüro bis zum Samtgemeindebürgermeister kennenlernen können. "Für viele Kinder ist das Rathaus ein eher unbekanntes Gebäude, welches sie mit großem Respekt betreten. Da möchten wir ein paar Hürden abbauen."

Weltkindertag am 20. September

Als ihr Lieblingsprojekt bezeichnete sie die am Weltkindertag am 20. September geplanten Aktionen auf dem Marktplatz. "An diesem Tag soll dort mit Kindern und deren Familien gefeiert werden. Es soll kostenlose Angebote, Mitmachaktionen und ein Bühnenprogramm geben", sagte Kopitzki, die auch für die Einwerbung von Zuschüssen für derartige Aktionen zuständig ist.

Anzeige Anzeige

Freddy der Frosch als Maskottchen

Bei all diesen Veranstaltungen werden die Besucher auch auf eine bislang in der Samtgemeinde unbekannte Figur treffen: Freddy der Frosch. Dieser ist das neue Maskottchen für die Jugendarbeit in der Samtgemeinde und wird sich künftig bei vielen Aktionen unter die Kinder und Jugendlichen mischen und für weitere Unterhaltung sorgen.

Lob, aber auch eine erste Absage

Nicht nur diese vorgestellten Aktionen bekam die Sozialpädagogin schon viel Lob aus dem Rat. Einen Rückschlag gab es für sie aber auch schon: "Das in den Osterferien geplante Zirkusprojekt muss aufgrund zu geringer Anmeldungen leider ausfallen. Wir probieren es im kommenden Jahr aber noch einmal."