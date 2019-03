Freren. 35 bis über 60 Prozent aller Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Freren haben 2018 in der Samtgemeinde Freren an mindestens einer Ferien(s)paß-Veranstaltung teilgenommen. Aktuell laufen die Vorbereitungen für das Ferienangebot 2019.

"Mit der Beteiligung an den Ferienveranstaltungen im vergangenen waren wir sehr zufrieden", erklärte die für diesen Bereich zuständige Sozialpädagogin Antje Kopitzki jetzt bei der Vorstellung ihrer Arbeit im Rat der Samtgemeinde Freren.

So waren es insgesamt 426 Kinder zwischen 6 und 14 Jahren, die im Jahr 2018 in der Samtgemeinde Freren an mindestens einem Ferienangebot teilgenommen haben – 212 Kinder aus Freren (45 Prozent der in Freren lebenden Kinder dieser Altersgruppe), 39 aus Andervenne (42 Prozent), 83 aus Beesten (61 Prozent), 37 aus Messingen (36 Prozent) und 55 Thuiner Kinder (38 Prozent).





Derzeit laufen laut Kopitzki die Vorbereitungen für das Programm in den Sommerferien 2019. "Gerade in den vergangenen Wochen haben sich wieder etliche Vereine, Verbände und Privatpersonen gemeldet, die Aktionen anbieten möchten. Ohne diese Hilfe geht es auch nicht", erklärte sie jetzt in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Zudem hätten auch örtliche Unternehmen wie LVM Brüning oder das Versicherungsbüro Frank Tasche wieder finanzielle Hilfen zugesagt. "Über weitere Aktionen als auch Unterstützungsangebote würde ich mich aber sehr freuen."





In jeder Ferienwoche wird es auch 2019 wieder eine größere Fahrt geben, unter anderem zum Kletterwald Ibbenbüren, nach Dortmund zur BVB-Stadiontour, zur Freilichtbühne Tecklenburg oder ins Gruselhaus Bottrop. Neu sein wird zudem ein für alle Kinder und Jugendliche offenes Angebot, welches in den Ferien jeden Donnerstagnachmittag auf dem neuen Marktplatz "über die Bühne" gehen soll. Von je einer schools-in- und out-Party über das TPZ-Spiel- und Zirkusmobil bis zu Ballonmodellieren soll das Angebot reichen.