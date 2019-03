Messingen . Lars Heeren ist neuer Kassenwart des Schützenvereins St. Antonius Messingen von 1631. Das haben die Wahlen bei der gut besuchten Generalversammlung ergeben. Er ersetzt Manfred Focks der nach zwölf Jahren Vorstandsarbeit sein Amt zur Verfügung stellte.

Vorsitzender Stefan Stemann berichtete laut Pressemitteilung über die Ereignisse des vergangenen Jahres. Dabei stellte er besonders heraus, dass drei elektronische Messrahmen angeschafft wurden. Damit können neben einem zusätzlichen Kleinkaliber- auch zwei Luftgewehrschießstände mit elektronischer Vermessung genutzt werden. Die hierzu umfangreichen Umbaumaßnahmen im Schießstand wurden ebenso wie die erforderliche Neuabnahme durch einen Sachverständigen abgeschlossen.

Restaurierte Schützenfahne wieder in Empfang genommen

Außerdem wies er darauf hin, dass die in Bayern restaurierte Schützenfahne wieder in Empfang genommen wurde. Weiterhin hob Stemann hervor, dass die Wiederherstellung des Kriegerehrenmals in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Messingen, der Kirchengemeinde und dem Heimatverein im vergangenen Jahr pünktlich zum Schützenfest abgeschlossen wurde. Bei den weiteren Wahlen gab es noch eine Veränderung: Alfons Enneken übernimmt das Amt des Fähnrichs der alten Schützenfahne von Georg Brinker. Alle anderen Mitglieder des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes wurden einstimmig im Amt bestätigt.

Gefeiert wird auf dem Gelände der RWG

In der Vorschau auf das laufende Jahr wies der Erste Vorsitzende darauf hin, dass das kommende Schützenfest am Pfingstwochenende gefeiert wird. Am Freitag, 7. Juni, beginnt das Schützenfest mit der Fahnenweihe, wozu auch Abordnungen der anderen Schützenvereine aus der Samtgemeinde eingeladen sind. Am Samstag, 8. Juni, und Sonntag, 9.Juni, findet dann das eigentliche Schützenfest im Festzelt auf dem Gelände der RWG an der Frerener Straße statt.