Andervenne. Reinhard Schröder bleibt Vorsitzender des CDU-Samtgemeindeverbandes Freren. Der Bürgermeister von Andervenne ist auf der jüngsten Mitgliederversammlung einstimmig wiedergewählt worden, er leitet den Verband seit dem Jahr 2006.

Der Jahresbericht des Vorsitzenden im Saal Rolfes in Andervenne war dabei von den drei Wahlen in den vergangenen drei Jahren geprägt. "Bei der Kommunalwahl 2016 und den Bundestags- sowie Landtagswahlen in 2017 konnte die CDU in der Samtgemeinde Freren mit ihren Kandidatinnen und Kandidaten sehr gute Ergebnisse erzielen", erklärte Schröder laut den Angaben in einer Pressemitteilung des Verbandes. So habe die CDU in allen Kommunalparlamenten in der Samtgemeinde Freren die notwendigen Mehrheiten und könne somit "aktiv die Zukunft der Gemeinden und der Samtgemeinde gestalten."



Einstimmige Wahlen

Der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Christian Fühner leitete nach einer Begrüßung die Vorstandswahlen, die allesamt einstimmig erfolgten. Nach Reinhard Schröder, der den Samtgemeindeverband schon seit 2006 leitet, wurden auch seine beiden Stellvertreter Johannes Lis und Aloys Schmit sowie der Schriftführer Markus Mersmann und der Mitgliederbeauftragte Patrick Köster in ihren Ämtern bestätigt. Die Beisitzer Cornelia Determann, Alfons Krümpelmann, Georg Nosthoff, Michael Holle, Christof Everinghoff, Stefan Schoo, Clemens Schulten, Ansgar Mey und Thomas Mönter komplettieren künftig den Vorstand.

Als kooptierte Mitglieder sollen zudem die Kreistagsmitglieder Klaus Prekel aus Freren sowie Tobias Schnier aus Beesten, Frerens Samtgemeindebürgermeister Godehard Ritz sowie der JU-Vorsitzende Johannes Meiners weiterhin dem Vorstand angehören.

Landratswahl am 26. Mai

Der emsländische CDU-Landratskandidat Marc-André Burgdorf stellte sich im Anschluss der Versammlung vor und berichtete über seine Schwerpunkte und Vorstellungen seiner zukünftigen Arbeit im Falle seiner Wahl zum Landrat des Landkreises Emsland. Er bat dabei um Unterstützung seiner Kandidatur und hofft am 26. Mai 2019 auf eine hohe Wahlbeteiligung im Emsland.