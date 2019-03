Freren. Einen gelungenen musikalischen Abend für „Bier, Bauch und Beine“ haben zahlreiche Besucher eines Konzertes mit der Irish-Folk-Band CrashandOh am Samstagabend, am Vorabend des traditionellen St. Patricks Day, im Kulturzentrum Alte Molkerei in Freren erlebt.

Die vier Vollblutmusiker Rainer Zinke, Ralf Weihrauch, Wolfgang Hammelmann und Johnas Liesenfeld aus der Bergbaustadt Herten im Herzen des Ruhrgebietes nahmen das Publikum mit in die ansteckende Atmosphäre der kleinen verrauchten und urgemütlichen Pubs auf der grünen Insel. Irgendjemand ist immer da, der eine Gitarre, Flöte, Dudelsack oder Geige spielen kann. Schnell sprang auch in der Alten Molkerei der Virus über auf die Zuhörer und sie fingen an zu wippen und zu klatschen. Bei vielen bekannten Ohrwürmern der traditionellen Musik konnte auch mitgesungen und mit geschunkelt werden.



Irish Stew

Für die richtige Atmosphäre sorgte neben der Musik auch das Angebot für den Bauch: Essen und Trinken. Stärken konnten sich die Gäste beim traditionellen irischen Nationalgericht, dem Irish-Stew. Es besteht hauptsächlich aus Lammfleisch, Kartoffeln und Zwiebeln sowie Weißkohl. Ein schmackhaftes Guinness-Bier sowie zur Abrundung ein Original-Irish-Whiskey durften nicht fehlen.

CrashandOh präsentierte ein breites Repertoire der traditionellen Musik. Das Publikum wurde mitgenommen in viele Ecken der Welt, wo immer Irish-Folk-Musik populär ist: ob in Irland, England, Schottland, Amerika bis hin nach Australien. Überall dort, wohin vor vielen Jahren Iren ausgewandert sind, frönen sie nach wie vor dieser Musik. Längst haben sich neue Stilrichtungen wie Rock, Punk und Techno der ursprünglich traditionellen Musik angenommen und sorgen immer wieder für neuen Fan-Nachwuchs. Neue Songs gibt es nur wenige, aber immer andere Outfits, hieß es dazu.

Schmachtende Liebenslieder

In den Liedern wird oft das tägliche Leben und vielfältige Anlässe zum Feiern beschrieben. Die Sehnsucht nach der alten Heimat Irland sowie schmachtende Liebenslieder gehören dazu. „The Living of Liverpool“, wird heut noch in den Pubs rauf und runter gespielt. Etwas makaber mutete der Song „Schau in den Sarg“ an, in dem ein irisches Begräbnis beschrieben wird. Besonders beliebt sind auf der grünen Insel auch die sogenannten Küchenlieder. Rainer Zinke gab die entsprechenden Erläuterungen dazu: Wenn immer sich in Irland Menschen aus der Verwandtschaft, Nachbarschaft oder aus dem Freundeskreis treffen, holt irgendwann irgendein Gast ein Musikinstrument raus, schnell folgen weitere. Und dann geht es um den Küchentisch und es entwickelt sich im Nu eine Superstimmung. Davon konnte sich das Publikum in der Alten Molkerei bei verschiedenen Songs aus diesem Bereich überzeugen.

„Der Steiger kommt“

Zum Abschluss des offiziellen Programmteils intonierten die Ruhrgebietsmusiker als Hommage an ihre Heimat das Nationallied der Bergleute: „Der Steiger kommt“ in einer etwas irisch angehauchten Version. Doch dann war noch lange nicht Schluss. Das Publikum forderte immer weitere Zugaben. Und so endete ein gelungenes Konzert kurz vor Mitternacht. Viele Besucher schafften locker den Sprung in den St. Patricks Day und genossen an der Theke noch das eine oder andere Guinness oder den einen oder anderen Whiskey.