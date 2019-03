Gregor Surmann leitet weiter Schützenverein in Beesten CC-Editor öffnen

Der aktuelle Vorstand des St. Servatius Schützenvereins Beesten blickt zuversichtlich in die Zukunft. Foto: Schützenverein Beesten

Beesten. Der Erste Vorsitzende des St. Servatius Schützenvereins Beesten, Gregor Surmann, ist in der Jahreshauptversammlung in Pelle Tenne in seinem Amt bestätigt worden und steht dem Verein ein weiteres Jahr zur Verfügung.