Freren. Wendelin Wintering hat in der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Freren noch einmal seinen Wunsch, Verein ein umfangreiches Archiv einzurichten und das Archivgut der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, geäußert.

Wintering hatte einen Antrag auf Einrichtung eines solchen Archivs bereits im Februar in den Frerener Stadtrat eingebracht. Das Gremium lehnte diesen Antrag jedoch ab. Vorsitzender Hubert Grave wies darauf hin, dass der Heimatverein Freren seit seiner Gründung im Jahre 1963 bereits eine ganz erhebliche Archivarbeit leiste. Archivalien der verschiedensten Art seien im Heimathaus geordnet untergebracht und dort jederzeit einzusehen. Grundsätzlich sei der Heimatverein bereit, weiteres Archivgut aufzunehmen und für die Öffentlichkeit zu archivieren, wenn hierfür ein entsprechender Raum geschaffen würde, wenn sich für die Archivarbeit eine freiwillige ehrenamtliche Arbeitsgruppe bilden würde und diese Arbeitsgruppe über das notwendige technische Gerät verfügen würde. Die Versammlung stimmte dem Vorschlag mit großer Mehrheit zu. Der Vorstand versprach, den Antrag auf eine umfangreichere Archivarbeit weiter intensiv zu verfolgen und bat die Mitglieder um Hilfe und Unterstützung. Hinsichtlich der Erweiterung der Archivarbeit im Heimatverein werde man auch in den Gremien der Stadt Freren über eine finanzielle Förderung beraten, erklärte Stadtdirektor Godehard Ritz.

Lob für die Vereinsarbeit

Ritz lobte, auch im Namen des Bürgermeisters Klaus Prekel, das aktive Einbringen des Heimatvereins in die Stadt Freren. Das Heimathaus werde von ehrenamtlichen Mitgliedern verwaltet und gepflegt und sei ein Werbeträger für die Stadt. Ritz gab einen Überblick über die Veränderungen im Touristikverein, über die Aussichten auf Übernahme des „Töddenzimmers“ im ehemaligen Hause Pott-Holtmann am Markt und sagte dem Heimatverein auch weiterhin die Unterstützung der Stadt Freren zu. Ritz lud den Heimatverein und seine Mitglieder ein, aktiv an den Veranstaltungen anlässlich des in diesem Jahr geplanten Stadtfestes teilzunehmen.

Gut erhaltenes Spielzeug gesucht

Das Jahresprogramm 2019 wurde vom stellvertretenden Vorsitzenden Stefan Hüsing erläutert. Er bat insbesondere, für die vom Heimatverein im zweiten Halbjahr 2019 geplante Spielzeugausstellung gut erhaltenes Spielzeug – eventuell auch mit einer dazu passenden Geschichte – leihweise zur Verfügung zu stellen. Der Leiter des Emslandmuseums in Lingen, Andreas Eiynck, berichtete über das Wirken der Tödden im niederländischen Raum. Durch die Einbeziehung der Töddenfamilien Pott, Kloppenborg und Sleumer aus Freren vermittelte Eiynck anschaulich die Geschichte der Kaufmannsfamilien aus Freren.