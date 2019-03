Andervenne . In der Jahresdienstversammlung der Feuerwehr Andervenne sind fünf Kameraden für langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet worden.









Des Weiteren standen Neuaufnahmen und Beförderungen auf der Tagesordnung. Eine Blindensammlung erbrachte 886 Euro. Im vergangenen Jahr wurden die Feuerwehr Andervenne, die derzeit aus 41 aktiven und neun passiven Kameraden besteht, zu sechs Brand- und vier Hilfeleistungseinsätzen gerufen, des Weiteren standen zwei Übungen und etliche Dienstabende auf dem Plan. Dabei leisteten sie auch nachbarschaftliche Löschhilfe zur Unterstützung anderer Wehren wie beim Brand eines Ferienhauses in Lengerich oder nach der Explosion auf einem Campingplatz in Freren.

1425 Stunden zum Schutz der Allgemeinheit geleistet

Sieben Kameraden nahmen an feuerwehrtechnischen Lehrgängen teil. "Insgesamt leisteten wir 1425 Stunden Dienst zum Schutze der Bürger", berichtete Frank Niemeyer, der Ortsbrandmeister Timo Jenz vertrat, der an diesem Tag Vater geworden war. Bei den Wettbewerben in Thuine erreichten die Kameraden den ersten Platz. Die Wettbewerbsgruppe nimmt nun am Landesentscheid teil. Per Handschlag wurden Julian Wübbe und Moritz Gerdes in die Wehr aufgenommen und absolvieren nun ihr Probejahr. Gemeindebrandmeister Jürgen Huesmann beförderte Pascal Midden, Jonas Rolfes und Hennes Mey jeweils zum Feuerwehrmann sowie Christian Niemeyer zum Ersten Hauptfeuerwehrmann, Ulrich Reisinger war nicht anwesend und erhält diese Beförderung zu einem späteren Zeitpunkt.

Bernhard Könning nun im passiven Dienst

Bernhard Könning wurde nach 47 Jahren aktiven Dienst, davon 14 Jahre als Ortsbrandmeister, nach Erreichen der Altersgrenzen in den passiven Dienst entlassen. Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff übereichte das Ehrenzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft an Frank Niemeyer und Thomas Wübbe, für 40 Jahre an Clemens Rolfes und an den früheren Ortsbrandmeister Wilhelm Unfeld sowie für 50 Jahre an August Sunder. Auch Samtgemeindebürgermeister Godehard Ritz sowie Bürgermeister Richard Schröder und Marco Dall von der Polizei dankte den Feuerwehrleuten für deren Einsatz.