Lesung mit Paula Quast in der Alten Molkerei Freren

Paula Quast liest am 23. März um 20 Uhr jüdische Märchen in der Alten Molkerei Freren. Foto: Alfons Fries

Freren. Paula Quast liest am Samstag, 23.03.2019, ab 20 Uhr jüdische Märchen in der Alten Molkerei. Dabei wird sie musikalisch von dem Henry Altmann am Klavier begleitet.