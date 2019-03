Freren. Im Atrium der Franziskus-Demann-Schule in Freren fand ein viel beklatschtes Benefizkonzert für das Seniorenzentrum St. Franziskus Freren statt.

Der Förder- und Freundeskreis veranstaltete diesen Event und begrüßte die Besucher in der vollbesetzten Aula. Es fanden sich viele Akteure ein, die durch ihre gelungenen Darbietungen die Besucher für ein paar Stunden auf eine musikalische Reise mitnahmen.

Drummerband

Da waren die Kinder von Betty’s Bande aus Beesten, die „Besitzansprüche auf ihre Oma“ hatten und damit alle zum Lachen brachten. Ein musikalisches Entertainment bot die Abt. Pipes and Drums der Drummerband COBRA aus Freren mit ihren Dudelsäcken und Trommeln. Das Vororchester der Kolpingkapelle Freren entführte mit seinen Instrumenten in die Welt der Filme und Musicals. Die Begeisterung des Shanty Chors Andervenne wirkte ansteckend, darum hieß es an Bord gehen, mit auf die Weltreise, träumen und genießen. Zum Schluss sang der hauseigene St. Franziska Chor des Seniorenzentrums sentimentale Lieder, die zum Nachdenken anregten, aber auch besonders lustige Lieder, die die Besucher mit sehr viel Applaus belohnten.

In der Pause wurde für das leibliche Wohl gesorgt und auch das Spendenschwein konnte sehr gut gefüttert werden. Der Erlös wird für die Bewohner des Seniorenzentrums verwandt.