Messingen. Nach einer Satzungsänderung hat es eine Umstrukturierung bei der Zusammenstellung des Vorstandes der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Messingen/Brümsel gegeben. Dennis Dümmer gab sein Amt als 1. Vorsitzender ab.

“Durch die neue Satzung werden nun nicht mehr einzelne Posten des Vorstandes direkt gewählt, sondern nur der Vorstand an sich. Die Postenvergabe wird anschließend intern im Vorstandsteam durchgeführt” erklärte Dennis Dümmer laut einer Mitteilung der Landjugend. Aus diesem Grund wurden in der diesjährigen Generalversammlung Beisitzer gewählt. Marten Schuldt, Stefan Jacobs, Jule Wesenberg sowie Kathrin Altenschulte verstärken nun das Team. Nach mehreren Jahren ehrenamtlicher Mitarbeit haben Pauline Brinker, Lisa Brüning und Dennis Dümmer den Vorstand verlassen.

19 neue Mitglieder

19 neue Mitglieder wurden in die KLJB Messingen/Brümsel aufgenommen. Die Landjugend Messingen hat sich für 2019 einiges vorgenommen: Die nächste Aktion ist das plattdeutsche Theater, das ab April startet. Teilnehmen will die Gruppe unter anderem an dem Dekanatsquiz, dem Dekanatsbowling sowie der 72-Stunden-Aktion. Der Vorstand hat sich vorgenommen, weitere Aktionen für die Mitglieder der KLJB Messingen zu planen, um das Jahr 2019 aktiv zu gestalten.