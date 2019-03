Beesten. Beim Beestener Fastabend steht traditionell die Würdigung des beispielhaften ehrenamtlichen Engagements im Mittelpunkt. Mathilde Duisen, August Becke und der Kirchenvorstand sind deshalb am Dienstagabend im Gasthof Giesbrecht geehrt worden. Ehrengast war Karl-Josef Laumann, Gesundheits-, Sozial- und Arbeitsminister in Nordrhein-Westfalen.





Bürgermeister Werner Achteresch dankte allen für ihre vielfältige Einbringung zum Wohle der Gemeinde. Seit 34 Jahren ist August Becke für die Feuerwehr tätig, davon die letzten zwölf Jahre als Ortsbrandmeister. Seit 1985 gehört er zum Vorstand der Raiffeisenwaren-Genossenschaft Beesten-Schapen und hat zudem an den Waldtagen den Kindern sein Wissen über die Natur und Tierwelt weitergegeben.







Mathilde Duisen war 17 Jahre Vertreterin des Landfrauenbundes, setzte sich im Arbeitskreis für die Dorferneuerung ein, leitete 13 Jahre die Volkstanzgruppe, war Mitglied im Festausschuss 1100-Jahr-Feier Beesten. Von 2003 bis 2018 war sie Vorsitzendes des Heimatvereins. Dem Kirchenvorstand dankte der Bürgermeister für die geleistete Arbeit, vor allem zur gelungenen Renovierung der Kirche, „die mit einer großen Hingabe begleitet wurde. Und deshalb möchten wir heute ganz unkompliziert Danke sagen für eure ehrenamtliche Arbeit“.



Zuvor hatte er die Entwicklung der Einnahmen erläutert sowie die geplante Sanierung der Ortsdurchfahrt (L57) mit Erneuerung des RW-Kanals gemeinsam mit dem Land Niedersachsen vorgestellt. Für 2019 seien weitere Straßen-, Wege- und Brückensanierungen geplant. Neue Bau- und Gewerbegebiete würden erschlossen, der Breitbandausbau in Beesten schreite voran. Umfangreichere Investitionen, Neu- und Erweiterungsbauten nähmen bestehende Unternehmen vor, wobei die Investitionen der DP Supply in Beesten sich besonders hervorheben würden.



Als Zweiter stellvertretender Bürgermeister nahm Ludger Garmann den Jahresrückblick vor und ging auf die Baugrundstücke und Bebauungspläne für landwirtschaftliche- und gewerbliche Betriebe ein. In Erinnerung rief er unter anderem die Landschaftssäuberungsaktion, an dem sich etwa 70 Beestener aller Altersklassen beteiligt hatten.

Samtgemeindebürgermeister Godehard Ritz erläuterte das Motto „Freren ist so“, und stellte anhand einer Wortwolke die meist gegeben Antworten für die Gemeinde Beesten vor. „Dorfgemeinschaft, Natur, Vereinsleben, Nachbarschaft, Zusammenhalt, Arbeitsplätze, Kindergarten, Grundschule, Töddenhaus, Sportanlagen oder Radwanderwege“ zählten zu den Ortsbeschreibungen. Beesten habe sich in den letzten Jahren „enorm entwickelt“ und zahle 2019 Höchstbeträge. „Doch wir haben als Samtgemeinde unsere Mitgliedsorte im Blick und nehmen viele investive Maßnahmen vor.“

Landtagsabgeordneter Christian Fühner (CDU) ging in seiner Rede „Landärztliche Versorgung aus Sicht der Niedersächsischen Landesregierung auf die Organisation, gegenwärtige Problematik und mögliche zukünftige Entwicklung näher ein.

Durch den Abend führte der Erste stellvertretende Bürgermeister Tobias Schnier, der mehr als 200 Besucher, unter ihnen Vertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft begrüßen konnte. Der Spendenaufruf für „Bettys Band“ erbrachte 1018,90 Euro. Musikalisch begleitete der Musikverein Beesten Lünne den Abend.





Über die gesundheitliche Versorgung der Landbevölkerung sprach NRW-Minister Karl-Josef Laumann (CDU). Eine gute Gesundheitsversorgung auf dem Land könne es ohne ein dichtes, funktionierendes System ohne Allgemeinmediziner nicht geben. Hausärzte seien die Basis für eine gesundheitliche Versorgung für die Menschen.

Nur 2000 von 20.000 werden Allgemeinmediziner

„In der immer stärker um sich greifenden Spezialisierung brauchen viele Menschen den unabhängigen, nicht weisungsgebundenen Hausarzt und Allgemeinmediziner als Lotsen im Gesundheitssystem“, betonte der Minister. Von jährlich 20.000 ausgebildeten Ärzten würden nur 2000 als Allgemeinmediziner ausgebildet. Die Differenz zwischen in Rente gehenden und Praxis übernehmenden Ärzten werde immer größer, worunter vor allem die ländlichen Räume leiden würden.

Laumann zweifelte am Numerus Clausus als Studienvoraussetzung und kritisierte den hohen Ausländeranteil, „denn wir nehmen beispielsweise osteuropäischen Ländern die Ärzte weg“. Die Allgemeinmedizin-Ausbildung dürfe nicht „das fünfte Rad am Wagen sein“, sagte er und sprach sich für das Modell aus, dass junge Allgemeinmediziner sich für zehn Jahre verpflichten, in unterversorgte Gebiete als Hausarzt zu gehen.

Das Personal ist die Grenze

„Die ländliche Bevölkerung hat sich eine Daseinsversorgung verdient“, betonte er und verwies wie beim anschließenden Thema Pflege auch auf die kommunalpolitischen Debatten und Lösungsansätze. Wie bei der Hausarztfrage im Gesundheitssystem stoße man hier an die Grenzen des Wachstums, „nicht wegen des Geldes, sondern wegen des Personals“. Die Politik müsse schnellstens und dringend Antworten geben, in Strukturen eingreifen, „denn an den Symptomen ist lange nicht gearbeitet worden“.