Freren. Anja Dobbinga ist die neue Dirigentin des Männergesangverein Lyra Freren. Sie übernimmt das Amt vom plötzlich verstorbenen Hans-Jürgen Finke.

In ihrem Bericht während der Generalversammlung stellt Dobbinga dar, das es ihr vornehmliches Ziel sei, neben der Erweiterung des Repertoires die Bühnenpräsenz und die Ausdrucksform der gesungenen Texte zu verbessern. Das von ihr neu zusammengestellte Programm setzt sich überwiegend aus volksmusikalischen Werken, Popklassikern und Elementen aus der klassischen Musik zusammen und wird in diesem Jahr in zahlreichen Auftritten präsentiert.



Vorstand künftig für zwei Jahre im Amt

Um die Vorstandsarbeit zu erleichtern, werden in Zukunft alle Vorstandsämter für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Dadurch könne eine bessere Kontinuität erreicht werden, sagte der Vorsitzende Ludwig Brümmer. Alternierend werden dann in jedem Jahr nur drei der sechs Vorstandsämter neu besetzt. Die dafür notwendige Satzungsänderung wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen. Neu in den Vorstand gewählt wurde Roel Eiting. Er übernimmt anstelle von Wolfgang Stöckling das Amt des Notenwarts.

Ehrungen für Jünemann und Meyer

Zwei besondere Auszeichnungen rundeten die Mitgliederversammlung ab: Für ihre langjährigen Mitgliedschaft – unter anderem auch in der Position des Ersten Vorsitzenden – erhielten Markus Jünemann und Matthias Meyer die Goldene Ehrennadel des MGV Lyra. Weitere Informationen gibt es auf www.mgv-lyra.de.