Freren. Über welches Vermögen verfügt die Stadt Freren? Zumindest für das Jahr 2012 ist dies aus der jetzt einstimmig im Rat verabschiedeten Eröffnungsbilanz ersichtlich. Demnach beläuft sich die Bilanzsumme der Stadt auf knapp 13 Millionen Euro – zumindest zu Beginn 2012, neuere Zahlen gibt es noch nicht.

Im Rahmen der Umstellung des kommunalen Rechnungswesens auf das auch in der Wirtschaft geltende Prinzip der doppelten Buchführung in Konten (Doppik) zum 1. Januar 2012 hat der Frerener Stadtrat jetzt einstimmig die Eröffnungsbilanz verabschiedet.

Laut dem Zahlenwerk beläuft sich die Bilanzsumme der Stadt 2012 auf gut 12,9 Millionen Euro. "Die Eigenkapitalquote liegt bei 80 Prozent. Diese Zahlen dienen aber mehr einem internen Vergleich als einem Vergleich mit anderen Kommunen", erklärte die stellvertretende Kämmerin Teresa Menke, die vom Samtgemeinderat nach der Absolvierung einer Weiterbildung und einer Probezeit auf der jüngsten Sitzung einstimmig zur Beamtin auf Lebenszeit ernannt worden war.

In der 360-seitigen Eröffnungsbilanz kann nun jeder nachschauen, welchen Wert welches städtische Gebäude, Fläche oder noch so kleine Parzelle zumindest im Jahr 2012 darstellte. Größere Posten sind zum Beispiel das Fußballheim der Fußballer mit 341.465 Euro oder das Schützenhaus mit 410.340 Euro. Aber auch das Flurstück Lohe 22-117 am Saller See geht mit 239,25 Euro in die Bilanz ein.

Jedes Grundstück, jedes Gebäude und alle weiteren Vermögensgegenstände mussten erfasst und bewertet worden. Anschaffungskosten, Zustand und die erwarteten Restnutzungszeiten zum Beispiel des Rathauses, aller Schulen, Sporteinrichtungen bis hin zu technischen Geräten bei den Feuerwehren und auf dem Bauhof mussten dazu ermittelt beziehungsweise bewertet werden. „Das war für unsere Kämmerei neben dem Tagesgeschäft schon eine langwierige Arbeit“, dankten Stadtdirektor Godehard Ritz und Bürgermeister Klaus Prekel vor allem dem Kämmereiteam.

Durch die Einführung der Doppik sollen künftig schneller Aussagen über die Effektivität und Wirtschaftlichkeit möglich sein und insbesondere die Kommunalpolitik mit dafür benötigten kaufmännischen Daten versorgt werden. Dies wird allerdings noch ein paar Jahre dauern, da nun ausgehend von der Eröffnungsbilanz das Zahlenwerk Haushaltsjahr für Haushaltsjahr fortgeführt, ergänzt und dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises zur Prüfung vorgelegt werden muss.