Freren. Wenn ein Mann sich am Weiberfastnachtsabend auf die Bühne wagt, muss er gute Argumente haben. Carsten Höfer hatte sie in der Alten Molkerei in Freren.

„Ich wusste nicht genau, wie das so ist in Freren“, meinte Carsten Höfer, als er die Bühne in der „Alten Molkerei“ betrat. Ein Blick in das überwiegend weibliche Publikum in der rappelvollen Butterhalle zeigte ihm, dass es auch im Emsland karnevalistisch zugeht, allerdings in gemäßigten Grenzen. Das war durchaus im Sinne des Kabarettisten aus Münster: „In Köln möchte ich heute Abend nicht sein."

In der „Alten Molkerei“ hat er wieder einmal bewiesen, dass er ein Experte auf dem Gebiet der Beziehungen zwischen Frauen und Männern ist. Dass er die Männer versteht, ist klar. Aber er ist auch ein ausgewiesener „Frauenversteher“ – so der Titel eines seiner Programme. In Freren hat er allerdings seine Geschlechtsgenossen genauer unter die Lupe genommen, speziell den „Secondhand-Mann“. Der Untertitel dazu sollte eigentlich „Mit dem Zweiten liebt es sich besser“ heißen, verriet er, aber das ZDF habe auf seine „potente juristische Abteilung“ hingewiesen, deshalb heiße es jetzt: „Gebrauchte Männer l(i)eben besser“. Besonders, wenn sie „staatlich geprüft“ seien.



Weniger Rückrufaktionen als beim Neuen

Was kann man darunter verstehen? Um ein „staatlich geprüfter Secondhand-Mann“ zu sein, braucht es mindestens zwei standesamtliche Trauungen sowie eine selbsterworbene Scheidungsurkunde. Höfer vergewisserte sich, dass es unter den wenigen Männern im Saal einige dieser Spezies gab, die bestätigen konnten, dass „Gebrauchtmänner“ große Vorteile gegenüber Neulingen hätten. Es sei ähnlich wie bei Gebrauchtwagen, so Höfer. „Einen gebrauchten Mann muss man nicht einfahren, da kann man gleich Vollgas geben.“ Und: „Rückrufaktionen der Erzeuger sind seltener als bei den Fabrikneuen.“

Im Grunde vermittelt Höfer in seinen Programmen, wie die Kommunikation zwischen Männern und Frauen verbessert werden kann. Das führt er an Alltagssituationen vor, die eine Herausforderung für eine Beziehung darstellen. Dazu gehören Geschenke (Männer mögen keine Überraschungen, Frauen wollen dagegen unbedingt überrascht werden) oder Restaurantbesuche (ein Mann möchte schnell ein leckeres Essen haben, das ihn satt macht, eine Frau wünscht sich ein Sinneserlebnis).

Ein nicht versiegenden Redestrom

Wie Höfer diese Geschichten erzählt und die Ratschläge erteilt, ist ein Kabinettstückchen. Der lange Münsteraner mit kahlem Kopf versteht es virtuos, weibliche und männliche Spezifika in verschiedenen Alltagssituationen vorzuführen und ihre komische Seite herauszustellen. Er ist ein Schnellredner, der komplexe Zusammenhänge in einem nicht versiegenden Redestrom darbringt. Dabei vertraut er ganz auf seine spielerische Qualität. Er kommt ohne Requisiten aus und schafft es allein mit seiner Stimme, Mimik und Körpersprache nicht nur die männlich- weibliche Polarität brillant vorzuführen, sondern auch der lockeren Erzählung Komik und Spannung zu verleihen.

Mit frenetischem Applaus verabschiedete das Publikum den Künstler, bei dem sich die Vorsitzende des Kulturkreises Impulse Bärbel Bründermann (in einem Kuhkostüm) mit einem Milchlikör bedankte.