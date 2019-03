Freren. In der Stadt Freren fehlen vor allem Betreuungsplätze für jüngere Kinder im Krippenalter. Aus diesem Grund soll der Regenbogen-Kindergarten erweitert werden. Über mögliche Varianten haben sich jetzt die Mitglieder des Stadtrates vor Ort informiert. Sicher ist: Günstig wird es nicht.

Pflöcke und aufgemalte Zeichen markierten jetzt beim evangelischen Regenbogen-Kindergarten in Freren die Eckpunkte der möglichen Erweiterungsbauten: Die Mitglieder des Stadtrates ließen sich vor der jüngsten Sitzung vor Ort über denkbare Ausbauvarianten informieren. Schnell ist klar – das sind keine kleinen und damit auch keine günstigen Baumaßnahmen.

1,4 Millionen Euro?

Es sind nur erste Vorüberlegungen, die Stadtdirektor Godehard Ritz an diesem Abend vorstellt. Man hat sich noch für keine Variante entschieden und durchgerechnet sind diese ersten Pläne auch noch nicht. Aber 1,4 Millionen Euro stehen nach Angaben des Verwaltungschefs bereits im Raum. Zwei weitere Gruppen- mit entsprechenden Nebenräumen sollen möglichst kurzfristig entstehen.

"Auch im Essensbereich muss sich dann etwas tun. So viele Kinder können in der zur Verfügung stehenden Zeit hier nicht zu mittag essen", erklärte die stellvertretende Kita-Leiterin Melanie Brinkers. Zudem wies sie auf einige bauliche Mängel zum Beispiel im Bereich des heutigen Essensbereiches hin.

Aktuell zwei Varianten

Derzeit sehen die vom örtlichen Planungsbüro Surmann erstellten Pläne zwei Möglichkeiten für die Erweiterung vor: Einen Anbau entlang der Internatstraße, eine zweite Variante beinhaltet eine Erweiterung auf dem bislang noch unbebauten Grundstück in Richtung Kaiserstraße. Laut dem Verwaltungschef sollen nun die geschätzten Baukosten vom Planungsbüro genauer ermittelt werden: "Dann werden wir uns im Rat und in Gesprächen mit dem Träger und dem Kita-Team noch detailliert mit den Plänen beschäftigen."

Ritz: Krippenplätze fehlen

Die aktuelle Situation hatte der Verwaltungschef bereits im Oktober 2018 im Rat erläutert: "Insbesondere zu Beginn des Kindergartenjahres 2018/19 hat sich gezeigt, dass in der Stadt Freren Krippenplätze fehlen." So konnten zwölf Anmeldungen zunächst nicht berücksichtigt und erst nach weiteren Gesprächen individuelle Lösungen gefunden werden.

Aktuell stehen in den beiden Frerener Kindergärten 130 Kitaplätze für über dreijährige Kinder und 46 Krippenplätze für unter dreijährige Kinder zur Verfügung. Aufgrund der aktuellen Geburtenzahlen und der Prognose des Landkreises zur Entwicklung der Betreuungsquoten werden in den kommenden Jahren aber nach aktuellem Stand bis zu 146 Kita- und 75 Krippenplätze benötigt. Die Betreuung von Krippenkindern bis zum vollendeten ersten Lebensjahr ist in Freren weiterhin nicht vorgesehen.