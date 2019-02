Handrup. Zwölf Mädchen und Jungen aus dem südlichen Emsland hatten sich in diesem Jahr zum Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs qualifiziert. Im Gymnasium Leoninum in Handrup suchten sie nun ihren Sieger, der den Altkreis auf Bezirksebene vertreten wird.

Die zwölf Schüler, die nun im Leoninum antraten, hatten bereits in ihren Schulen den Wettbewerb gewonnen. Dazu gratulierte ihnen der Schulleiter des Leoninums Franz-Josef Hanneken, der die Gäste begrüßte und ihnen kurz das Gymnasium vorstellte. Er freute sich über die konzentrierte Atmosphäre, die schon vor dem Beginn des Wettbewerbs im Raum herrschte. „Darum geht es auch: um konzentrierte Aufmerksamkeit“, sagte Hanneken und fügte hinzu: „Aber das Vorlesen und Zuhören soll auch für alle schön sein und Spaß machen.“



Der ältestes Schülerwettbewerb Deutschlands Seit 60 Jahren gibt es den Vorlesewettbewerb vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Es ist der älteste und größte Schülerwettbewerb Deutschlands. Jedes Jahr beteiligen sich daran rund 600.000 Schüler der 6. Klassen.





Josef Lüken, Leiter der Stadtbibliothek Lingen, die den Vorlesewettbewerb veranstaltet, freute sich darüber, dass alle relevanten Schulen aus dem Altkreis Lingen sich an dem Wettbewerb beteiligt haben. Er betonte, dass die Lesekompetenz eine Schlüsselkompetenz sei. Gerade im digitalen Zeitalter ist sie nach seinen Worten von größter Bedeutung, denn sie bietet die Voraussetzung, um mit den digitalen Medien umgehen zu können. Lüken, der den Vorlesewettbewerb seit 1997 organisiert, gab bekannt, dass er es in diesem Jahr zum letzten Mal tut. Im nächsten Jahr übernimmt seine Stellvertreterin Simone Knocke das Zepter.





Die Regeln des Wettbewerbs sind immer gleich. Im ersten Teil des Wettbewerbs lesen die Teilnehmenden eine Passage aus einem selbst ausgesuchten Text der Kinder- und Jugendliteratur. Die zwölf Schülerinnen und Schüler hatten sich für unterschiedliche Bücher entschieden, darunter zwei Klassiker von Enid Blyton: „Fünf Freunde erforschen die Schatzinsel“ und „Fünf Freunde machen eine Entdeckung“, die humorvolle Geschichte „Petronella Apfelmus – Verhext und zugenäht“ von Sabine Städing oder Catherine Hapkas „Dolphin Dreams – Ein einzigartiger Sommer“, ein Roman über eine Freundschaft zwischen einem Mädchen und einem Delphin.





Nach einer Pause kam der entscheidende Teil des Wettbewerbs: Alle Teilnehmer mussten einen ihnen unbekannten Text aus dem Buch „Eine Macke kommt selten allein“ von Birgit Schlieper lesen. Die Juroren – Karin Wilde (Leiterin der Trinitatis-Bücherei Lingen und des Büchereirings im Kirchenkreis Emsland-Bentheim), Mandy Noetzel (Fachstelle für Katholische Öffentliche Bibliotheken, Meppen), Raimund Scholz (Buchhandlung Blanke, Lingen), Simone Knocke (stellvertretende Leiterin der Stadtbibliothek Lingen) und Pascal Singer (Vorjahressieger) mussten entscheiden, wer den Text am flüssigsten und mit entsprechendem Ausdruck las.

Die Entscheidung war ihnen nicht leicht gefallen, denn das Niveau des Wettbewerbs war sehr hoch. Das Rennen machte schließlich Paulina Degenhardt vom Gymnasium Georgianum in den Lingen. Sie wird den Altkreis auf der Bezirksebene am 29. April im Professorenhaus in Lingen vertreten wird.