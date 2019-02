Freren.. Roland Berens ist ein anerkannter Künstler des Rhythm & Blues und Folk-Rock und gastiert am Sonntag, 10. März um 18 Uhr wieder einmal in der Alten Molkerei Freren.

Roland Berens ist ein anerkannter Künstler des Rhythm & Blues und Folk-Rock und einer der ersten Künstler, die im Einweihungsjahr der Alten Molkerei als Veranstaltungsort des Kulturkreises Impulse aufgetreten sind. In seiner Musik vereinen sich Rock, Blues, Folk und Jazz-Elemente mit deutschen Texten. Roland Berens hat sich durch seine exzellente Beherrschung der Gitarre, besonders der 12-saitigen und der Mundharmonika mit unverkennbar eigenem Stil in mehr als 2000 Konzerten einen festen Platz in der bundesdeutschen Musikszene erobert: sehr rhythmisch, aber auch feine, ruhigere Titel, dabei ausdrucksvoll im Gesang mit beeindruckenden Texten.

Beeindruckende Texte

Mittlerweile gibt es zwei CDs von ihm: „Menschen“ und die neuere „Wilde Zeiten“. Titel wie „Menschen“ und „Das müssen wohl Gefühle sein“ sind häufig im Hörfunk berücksichtigt worden. Neben diesen Songs sind inzwischen bei seinen Zuhörern auch Titel wie „Blues nach Mitternacht“, „Ihre ganz besondere Art“, „Wirf fort Dein Schwert“ (geschrieben und präsentiert anlässlich der 350. Wiederkehr des „Westfälischen Friedens“ 1998 in Münster unter Beisein des Bundespräsidenten) und „Ein neues Morgenrot“ bekannt.

Brillant sind aber auch seine deutsche Dylan-Interpretation „Es ist alles vorbei, Baby Blue“, seine Version von Sonny Boy Williamsons „Help me“ oder sein beeindruckender Instrumental-Titel „Frühling der Seele“. Weitere Infos unter: www.berens.kulturserver-nrw.de

Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Karten können bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden, so auch im Kulturzentrum Alte Molkerei Freren, Telefon 05902 93920 und bei der Tourist Info Lingen, Telefon 0591 9144-144 sowie an der Abendkasse.









Anzeige Anzeige