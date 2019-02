Messingen . Mit den Folgen des Klimawandels und den regionalen Veränderungen beim Trinkwasserbedarf hat sich die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Lingener Land bei ihrer Sitzung in Messingen befasst. Erfreut zeigte sich die Versammlung darüber, dass der Landkreis Emsland die wasserrechtliche Erlaubnis für einen Pumpversuch in Lengerich-Handrup unter umfangreichen Auflagen erteilt hat.

Die Verbandsversammlung besteht aus 81 Vertreterinnen und Vertretern der Samtgemeinden Freren, Lengerich, der Gemeinde Emsbüren und der Stadt Lingen. Nach den Ausführungen von Verbandsvorsteher Arno Ester stößt der Wasserverband aufgrund des steigenden Wasserbedarfs immer mehr an die Grenzen der genehmigten Wasserrechte. So sei allein 2018 die Trinkwasserabgabe im Vergleich zum Vorjahr um 350.000 Kubikmeter gestiegen, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbandes.

Landwirte nutzen zunehmend die öffentliche Wasserversorgung

Wie er weiter ausführte, gebe es spürbare Veränderungen beim regionalen Wasserbedarf. Immer mehr landwirtschaftliche Stallanlagen zur Nutztierhaltung stellten von einer Eigenversorgung auf die öffentliche Wasserversorgung um. Nach Auskunft der Landwirtschaftskammer werde sich dieser Trend weiter fortsetzen. Gründe hierfür seien unter anderem das Tierwohl und die damit geforderte Wasserqualität. Weiterhin sei das Emsland eine starke Wachstumsregion. War man Anfang der 2010er-Jahre noch von einem stagnierenden oder sogar sinkenden Wasserbedarf ausgegangen, stelle sich heute die Situation völlig anders dar.

"Emsland keine wasserarme Region"

„Auf diese neuen Herausforderungen muss sich der Wasserverband einstellen. Es gilt Lösungsansätze sowohl beim sparsamen Umgang mit der Ressource Wasser als auch nach Möglichkeiten der Wassergewinnung zu finden. Dabei ist das Emsland auch unter Berücksichtigung des einsetzenden Klimawandels grundsätzlich keine wasserarme Region“, ergänzte Ester.

Verband lehnt Nutzung von Ems- oder Kanalwasser ab

Zum Oberflächenwasser führte Gels aus, dass eine Nutzung von Ems- oder Kanalwasser für die öffentliche Wasserversorgung neben den rechtlichen Hindernissen, insbesondere aufgrund von gesundheitlichen Risiken, zum Beispiel durch Mikroschadstoffe und multiresistente Keime abzulehnen sei. Diese Risiken ließen sich nur durch aufwendige und kostenintensive Aufbereitungsverfahren minimieren und wären ein Rückschritt bei der Trinkwasserversorgung. Die Thematik sei auch mit den größeren Wasserabnehmern aus der Industrie bespro-chen worden. Dazu sei anzumerken, dass die Industrie in den vergangenen Jahren eher weniger als mehr Wasser vom Verband bezogen habe.

"Erkundigungen sind unbedingt notwendig"

Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Emsland weise zwei sogenannte „Vorbehaltsgebiete für die Trinkwassergewinnung“ (Reservegebiete) aus, fuhr Gels weiter fort. Dabei sei aus heutiger Sicht das Gebiet „Lengerich-Handrup“ besser geeignet als das Gebiet „Große Aa“. Deshalb würde dieses Gebiet vorrangig erkundet werden. Die wasserrechtliche Erlaubnis für einen Pumpversuch in Lengerich-Handrup habe der Landkreis Emsland nun unter umfangreichen Auflagen genehmigt. Wie Ester betonte, begrüße der Verband diese Entscheidung ausdrücklich. Denn für die Beurteilung und Ausrichtung der künftigen Wasserversorgung seien diese Erkundungen unbedingt notwendig. Den betroffenen Bürgern und Gemeinden sicherte er ein offenes und faires Miteinander zu.

Sparsamen Umgang mit Trinkwasser angemahnt

In der anschließenden Diskussion wurden die verschiedenen Ansatzpunkte erörtert. „Wir werden weitere Gespräche mit den größeren Wasserabnehmern und den Vertretern der Landwirtschaft bezüglich der Stallanschlüsse mit dem Ziel führen, die Trinkwasserabnahmen möglichst zu reduzieren. Weiterhin bestehe die Möglichkeit, Wasser von den Stadtwerken Lingen zu beziehen. "Hier stehen wir im engen Kontakt mit den Stadtwerken“, sagte Ester. Zudem sprach sich die Verbandsversammlung dafür aus, die Bevölkerung nochmals auf den sparsamen Umgang mit Trinkwasser, besonders bei der Gartenbewässerung, hinzuweisen. Eine Rasenfläche könne auch bei Trockenheit längere Zeit ohne Bewässerung auskommen.

Investitionen von 5,9 Millionen Euro

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden noch der Tätigkeitsbericht 2018, der Bericht des Verbandsprüfers und der Wirtschaftsplan 2019 vorgestellt. Dieser beinhaltet Investitionen in Höhe von 5,9 Millionen Euro. Die Verbandsversammlung stimmte dem umfangreichen Zahlenwerk einstimmig zu.