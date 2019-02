Freren. Elisabeth Schulten, Änderungsschneiderin in Freren, hat erneut für den Fonds für Krebskranke Lingen gespendet. Im vergangenen Jahr sammelte sie mit ihrem Sparschwein 2000 Euro für den guten Zweck.

Damit verdoppelte sie sogar den Betrag vom Vorjahr. Wie der Lingener Krebsfonds mitteilte, hat Elisabeth Schulten bereits mit mehreren Aktionen den Verein unterstützt. Neben den selbst genähten „Herzen gegen Schmerzen“ gab es großzügige Spenden. Tina Scharrenbroich, Vorsitzende des Fonds, betonte: „Dieser uneigennützige, kontinuierliche Einsatz ist wirklich bemerkenswert und Zeichen gelebter Mitmenschlichkeit!“

Selbst betroffen

Als vor Jahren selbst Betroffene seien die Herzkissen im Bonifatius-Hospital für Schulten nicht nur eine nette Überraschung, sondern auch eine gute Unterstützung gewesen. Die Kissen nähmen den Druck von der Wunde und trügen so zu einer schnelleren Genesung bei. "Um anderen Frauen zu helfen, die sich in dieser schwierigen Lebenssituation befinden, habe ich dann selber Kissen angefertigt.“ Und aus der Vorstellung, dass neben der Sorge um die Gesundheit auch noch finanzielle Engpässe bei einigen Betroffenen dazu komme, habe sie den Entschluss gefasst, Betroffene über den Fonds für Krebskranke in Lingen zu unterstützen.

Spende statt Trinkgeld

Kraft schöpft Schulten aus ihrer wachsenden Familie und fügt hinzu: „Schneiderin ist doch ein toller Beruf.“ Ihre Kunden geben dann gerne aus Dankbarkeit Spenden in das Sparschwein. „Ich bin immer wieder gerührt und begeistert, wie groß die Resonanz auf meine Aktion ,Spende statt Trinkgeld' ist. Manchmal kommen auch einfach so Menschen in mein Geschäft und füttern das Sparschwein!“, sagte Schulten.