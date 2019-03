Beesten. Der gemeinnützige Verein Schauspielensemble Beesten geht in Sachen Nachwuchsförderung neue Wege: Er bindet Kinder in sein aktuelles Stück mit ein. Anna Weemeyer und Torben Stegedirk lernen fleißig ihre plattdeutschen Texte und Redewendungen.

Vor knapp 25 Jahren gründete sich das Schauspielensemble Beesten Viele Gründungsmitglieder sind heute noch dabei, neue Mitglieder konnten im Laufe der Jahre gewonnen werden. Durch zwei Kinderrollen im Stück „Wiese Höhner, dicke Eier“ besetzt mit Torben Stegedirk (10 Jahre) und Anna Weemeyer (11 Jahre) bringt der Verein die zweite Generation auf die Bühne, denn auch die Eltern sind aktiv dabei und engagieren sich sowohl vor als auch hinter der Bühne für den Verein. „Das Fluchen und schimpfen macht am meisten Spass“ berichtet Anna, „Und mir gefällt es, dass ich so richtig frech sein darf“, ergänzt Torben. Die aktuelle Einbindung der Beiden klingt zunächst so einfach, jedoch ist damit einiger Aufwand verbunden.

Plattdeutsch üben

Plattdeutsch muss zunächst gelernt und geübt werden, die Proben können nicht wie sonst abends um 20 Uhr stattfinden und die Zeit zwischen den Einsätzen kann für die beiden manchmal ziemlich lang werden. Dennoch will das Schauspielensemble Beesten auch in Zukunft Kinder mit einbinden und auf die Bühne bringen. Wer Anna und Torben sowie das gesamte Ensemble live sehen möchte, kann dies am Samstag, 23. März, um 20 Uhr oder am 24. März um 15 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe tun.

Der Kartenvorverkauf läuft bereits bei der Raiffeisen Tankstelle Beesten, bei der Tourist Info Lingen, Telefon 0591-9144-144, beim Stadtkiosk Julius Frilling in Lingen (Lookenstraße, Rheiner- & Schillerstraße), in Lünne und Freren sowie telefonisch unter 05966 923 293.