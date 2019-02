Thuine. Der Sportverein Germania Thuine ist für den langjährigen sozialen und ehrenamtlichen Einsatz in der Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der Bürgerversammlung mit dem Bürgerpreis 2019 der Gemeinde Thuine ausgezeichnet worden.

In der Laudatio würdigte Thuines Bürgermeister Karl-Heinz Gebbe besonders die große Bereitschaft der Trainer und Betreuer sowie vieler Vereinsmitglieder, immer das Wohl der Gemeinschaft im Blick zu haben. Gemeinsam mit seinen Bürgermeisterkollegen Hans Herbers und Christoph Kuiter überreichte Gebbe eine entsprechende Urkunde sowie einen Scheck über 300 Euro als Beitrag für einen Ehrenamtstag an den Vorsitzenden Andreas Kall und Jugendleiter Thorsten Dall.



"Dorfentwicklung eine Erfolgsstory"

In der gut besuchten Bürgerversammlung im Saal Bruns erinnerte der Bürgermeister an wesentliche Ereignisse im Jahr 2018: "Eine Erfolgsstory war die Dorfentwicklung. Es können aber noch weiter Anträge gestellt werden." Auch der private Wohnungsbau habe sich positiv entwickelt, derzeit stehen aber keine Bauplätze mehr zur Verfügung. "In den Neubaugebieten Fasanenweg und Zu den Hünensteinen soll sich dieses bald ändern. Für gewerbliche Zwecke können wir noch zwölf Hektar anbieten", erklärte Gebbe.

Viele ehrenamtliche Aktionen

Einen hohen Stellenwert habe in Thuine auch das ehrenamtliche Engagement. Der Pflanz- und Pflegetag habe laut Gebbe einen festen Platz im Terminkalender und findet am 16. März statt: "Nach der Devise ,Viele Hände, schnelles Ende´ werden Straßen und Seitenräume gesäubert. Das Zeltlager für die Kinder lebt von ehrenamtlichen Mitarbeitern und der BDKJ plant vom 23. bis 26. Mai wieder eine 72-Stunden-Aktion."

Planungen für Neugestaltung des Bürgerparks

2019 stehen nach Angaben des Bürgermeisters zahlreiche Projekte an: "Im Haushalt sind 185.000 Euro für Investitionen eingeplant. Dazu gehören die Planungen für die Neugestaltung des Bürgerparks und der Sanierung und Umgestaltung des Pastor-Dall-Hauses." Die Arbeiten sollen schnellstmöglich nach einem positiven Bescheid vom Amt für regionale Landesentwicklung starten, voraussichtlich im zweiten Quartal 2020.

Teilabriss bei der Berufsschule

Über Aktuelles aus der Samtgemeinde Freren informierte SG-Bürgermeister Godehard Ritz: über die Sanierung des Ortskerns in Freren, die energetische Sanierung des Rathauses und die Modernisierung des Waldfreibads. Zudem berichtete die Leiterin des katholischen Kindergartens St. Georg, Sandra Andres, dass es in der Kita bereits eine Warteliste gibt. Schwester M. Klara informierte über anstehende Baumaßnahmen in der Berufsbildenden Schule: "Der Altbau wird in Kürze abgerissen, weil er aus Brandschutzgründen nicht mehr genutzt werden kann. Für die Lehrküche und Unterrichtsräume wird ein Neubau entstehen." Am 29. Juni könnten Ehemalige „Abschied nehmen“, bevor der Bagger komme.