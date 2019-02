Nach Gasexplosion: Verletzter Frerener in Spezialklinik verlegt CC-Editor öffnen

Bei einer Gasexplosion auf einem Campingplatz in Freren ist am Sonntag ein 46-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Foto: dpa

Freren. Bei einer Gasexplosion auf einem Campingplatz in Freren ist am Sonntag ein 46-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nachdem er zunächst ins Krankenhaus nach Lingen gebracht wurde, hat sich sein Zustand offenbar verschlechtert. Er wurde in eine Spezialklinik verlegt.