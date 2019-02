Freren. Die Aufwertung des Jugendzeltplatzes Sanddeele in Lünne und die Förderung der seniorengerechten Umgestaltung von Bestandsimmobilien unter anderem durch eine bessere Vernetzung von Firmen in der Samtgemeinde Spelle sind zwei weitere Projekte, die durch Leader-Mittel gefördert werden sollen.

Einstimmig befürworteten die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Südliches Emsland beim ersten Treffen im Jahr 2019 im Kulturzentrum "Alte Molkerei" in Freren die Bezuschussung dieser beiden Projekte mit rund 21.500 Euro aus dem Leader-Fördertopf.

Auf dem Jugendzeltplatz in Lünne sollen die vorhandenen Sitzmöglichkeiten aufgewertet sowie sogenannte Waldsofas (Wellenliegen) angeschafft werden. Zudem ist die Anschaffung einer Infotafel zum Thema Recycling und die Erneuerung der Infotafel am Eingang des Zeltplatzes geplant. Die Kosten für die gesamte Maßnahme liegen bei rund 25.000 Euro. Neben den erwarteten 12.500 Euro aus dem Leadertopf werden 5000 Euro vom Landkreis erwartet – die restlichen 7.500 Euro trägt die Gemeinde Lünne.





Der rund vier Hektar große Zeltplatz, der von bis zu 200 Kindern und Jugendlichen genutzt werden kann, zählt jährlich bis zu 5000 Übernachtungen. Im Betriebsgebäude steht neben einem großen Gruppenraum auch eine Küche für die Selbstverpflegung zur Verfügung.

"Viele Bürger wollen auch im Alter so lange wie möglich selbstständig in ihren Häusern wohnen", erläuterte Spelle Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf den Förderantrag zum Wohnen im Alter. Vor allem seitens der älteren Generation bestehe aber ein umfassender Informationsbedarf für die Umgestaltung ihres Wohnraums. "Wir wollen durch Impulse eines externen Dienstleisters die kooperative Zusammenarbeit der in diesem Bereich tätigen Unternehmen fördern und auch die Speller Bürger einbeziehen", ergänzte Hummeldorf. Die Kosten für das Projekt bezifferte Hummeldorf mit 15.000 Euro, die erwartete Leader-Zuwendung beträgt 9.000 Euro und je 3000 Euro werden vom Landkreis Emsland und der Samtgemeinde Spelle erwartet.

Reithalle in Bawinkel soll saniert werden

Vorgestellt wurde zudem die geplante energetische Sanierung der in den 1970er-Jahren gebauten Reithalle in Bawinkel. Dort sollen die Heizung, die Beleuchtung und die Fenster erneuert, der Aufenthaltsraum saniert und die Sanitäranlagen neu gebaut werden. Das Projekt ist laut dem LAG-Regionalmanager Jens Lübben derzeit in der Planungsphase, über eine Leader-Förderung soll in der kommenden LAG-Sitzung beraten werden.

Insgesamt sind in der laufenden Förderperiode laut dem Regionalmanager im südlichen Emsland für 47 Projekte knapp 1,44 Millionen Euro Leader-Mittel bewilligt worden, die Brutto-Gesamtkosten liegen bei knapp 3,78 Millionen Euro. "Seit 2007 waren es 125 Projekte und Gesamtinvestitionen von 9,8 Millionen Euro", betonte Hummeldorf.

205.000 Euro in Alter Molkerei investiert

Getroffen hatte sich die LAG-Gruppe im Kulturzentrum "Alte Molkerei" in Freren, wo jüngst auch mit Leader-Fördermitteln für rund 205.000 Euro ein neuer Sanitärbereich und ein komplett barrierefreier Eingangsbereich entstanden sind. "Dank der guten Mitarbeit der regionalen Firmen haben wir den engen Zeitrahmen einhalten können", erklärte bei einem Rundgang der aus Thuine stammende Architekt Markus Jörling, der neben einer Tätigkeit in Duisburg auch verstärkt wieder im südlichen Emsland tätig ist. Bei allen Arbeiten habe der Erhalt des industriellen Charmes der Immobilie im Vordergrund gestanden.