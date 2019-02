Freren. Vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen finden seit 2014 auf dem Arche Naturhof Buschwiesen in Freren eine neue Heimat. Im März 2019 starten auch wieder naturnahe Angebote und neue Seminare für alle Interessierten sowie die Treffen der Kinder- und Jugendgruppen des Naturschutzbundes NABU.

Coburger Fuchsschafe, Diepholzer Gänse, Schwäbisch-Hällische Schweine, Thüringer Waldziegen, Lachs- und Sundheimer Hühner, Deutsche Pekingenten und Hasen der Rasse Meißner Widder leben derzeit auf dem rund 9500 Quadratmeter großen Hof Buschwiesen unweit der Frerener Stadtmitte. Betreut werden sie von der Familie Haver, einer Bundesfreiwilligen und zwei FÖJ´lern.

NABU-Gruppen

Seit dem Frühling 2018 gibt es auf dem Hof auch Nabu-Kinder- und Jugendgruppen. Die Schietbüdelgruppe für Drei- bis Sechsjährige, die Kindergruppe für Sieben- bis Zwölfjährige und die Jugendgruppe für 13- bis 17-Jährige. Einmal im Monat treffen sie sich auf dem Hof, versorgen die Tiere, helfen bei der Pflege, hängen Nistkästen auf oder pflanzen Bäume. Und sie bereiten Angeboten vor, zu denen alle Interessierte eingeladen sind.



Neue Wochenseminare

Die Angebote vom Naturhof-Team beginnen in der Woche vom 11. bis 15. März mit dem Seminar „Tiergeburten im Frühling“, teilnehmen können alle Interessierten und Bundesfreiwilligen. Am Samstag, 30. März, heißt es ab 10 Uhr "Bei Coburger Lämmern zu Gast", angeboten wird eine Führung auf dem Naturhof Buschwiesen und Einblicke in die Kinderstube der Tiere. Treff ist am Hofladen Ecke Klausenstraße/Am Schnappen in Freren, die Kosten betragen fünf Euro.

Tiergeburten im Frühling

Weiter geht es vom 8. bis 12. April mit dem Seminar „Tiergeburten im Frühling“ für alle Interessierten und Bundesfreiwilligen. "Bei Coburger Schaf– und Thüringer Waldziegenlämmern zu Gast" heißt es am Samstag, 27. April 2019, ab 10 Uhr mit einer Hofführung und Einblicken in die Kinderstube der Tiere. Treff ist am Hofladen, die Teilnahme kostet fünf Euro.

Hofführungen

Am Samstag, 18. Mai 2019, um 16 Uhr steht die Hofführung unter dem Motto "Von alten Nutztierrassen und kulinarischen Köstlichkeiten", anschließend Verkostung mit Salami, Schinken, Brot und Ei. Treff beim Hofladen, eine Anmeldung ist bei Melanie Haver unter Tel. 0162/4005950 erforderlich, Kosten: 15 Euro.

Wildtiere auf dem Archehof

Vom 20. bis 24. Mai heißt das Seminarthema für Interessierte und Bundesfreiwillige „Wildtiere auf dem Archehof“. Und am Samstag, 15. Juni, gibt es ab 10 Uhr einen "Schwerpunkt artgerechte Schweinehaltung – Hofführung und Diskussionsrunde" – Kosten fünf Euro, Dauer ca. 2,5 Stunden. „Arche - ein Rundgang zu den vom Aussterben bedrohten Nutztierrassen“ ist Seminarthema vom 24. bis 28. Juni und ein „Lama-Kreativ-Workshop“ findet vom 15. bis 19. Juli statt.

Großes Hofffest

Zu einem Hoffest mit NABU-Infostand lädt das gesamte Team am Samstag, 3. August, von 12 bis 19 Uhr ein . Am Samstag, 19. Oktober, gibt es ab 10 Uhr unter dem Motto "Vom Aussterben bedrohte Nutztiere und heimische Wildtiere" eine Hofführung mit Nistkastenkontrolle; es folgt eine Verkostung eigener Produkte. Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 0162-4005950; Kosten 10 Euro. Zum Jahresabschluss gibt es am Samstag, 21. Dezember, Lieder, Glühwein und Kekse an der Feuerschale.

Weitere Informationen unter seminare@naturhof-buschwiesen.de und bei Melanie Haver unter Tel. 0162/4005950.