Freren. Als den Münchner „Tatort“-Kommissar Ivo Batic kennt ihn fast jeder. Doch der in Zagreb geborene Kroate ist auch ein leidenschaftlicher Musiker. Als energiegeladener Rockstar mit seiner siebenköpfigen Band begeisterte er das Publikum.

Sieben Männer in dunklen Anzügen und weißen Hemden betreten die Bühne, herzlicher Applaus begleitet sie. Die Band intoniert den Beatles-Song: „While My Guitar Gently Weeps“. Schnellen Schrittes kommt Miroslav Nemec, weiße Hose, weißes Kurzarmhemd die Treppe herunter, springt auf die Bühne, steht punktgenau vor dem Mikro, und ab da an ist nichts mehr sanft. Mit dem Tambourin in der Hand gibt er den Takt der „Miro Nemec Band“ vor, legt temperamentvoll los und ist in seinem Element.





Kein Wunder, denn der 64-Jährige ist ein begnadeter Musiker, gründete als Gymnasiast seine erste Band, studierte Musik mit Schwerpunkt Klavier in Salzburg und gab im Frerener Konzert auch am Keyboard und mit der Gitarre hin und wieder Kostproben seines musikalischen Talents. „Zum Tanzen können Sie auch sitzen bleiben“, was die meist älteren Besucher zunächst auch wörtlich nehmen.

Nach der Pause ändert sich das, denn nur zu wippen ist zu wenig. „Love me Baby“, Blues von Steven Hammer, klingt noch verhalten, und mit „The Letter“ von Joe Cocker sind alle auf Betriebstemperatur. Rock-Klassiker von den Roling Stones über Jethro Tull bis zu den Monkeys mixt der Entertainer mit deutschen Songs von Rio Reiser „Junimond“ oder „Es ist vorbei“, Klaus Lage „Monopoly“ oder „Tausend Mal berührt“. Seine zungenbrecherische Muttersprache geht ihm noch problemlos über die Lippen. Und so kommt bei den arrangierten kroatischen Liedern auf und vor der Bühne eine Art lustige, traditionelle Volksmusik-Rockstimmung auf.









Seine Idole aber sind eindeutig die englischsprachigen Bands der 1960er und 70er Jahre, eben die Zeit von „Born to be wild“. Und wie ein Steppenwolf ist der rastlose Frontmann stets präsent, stiehlt aber seinen Musikern nicht die Show. Er geht zu den Solisten, lebt die Musik, die sich in seinem Minenspiel ausdruckt. Die Reise in die rockige Vergangenheit gefällt den Zuschauern, die Stimmung steigt, rinnen muss der Schweiß. Ganz kurze Pausen zwischen den Songs, mit dem Handtuch das Gesicht trocknen, weiter geht’s. Ein paar Witze, um kurz zu verschnaufen, Luft zu holen, um wie bei jedem Song abschließend in die Luft zu springen.

Ganz nah am Publikum

„Das war spitze“, muss man sagen, und bereits vor den Zugaben sitzt niemand mehr an den runden Tischen. Selbst nicht bei „Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen“. Denn wenn Heintjes Kinderlied mit „We will rock you“ von Queen unterlegt wird, muss man abbrocken und stehend applaudieren. Hätte der Vollblutmusiker nicht den Flieger in Greven erreichen müssen, dann wäre es ein noch längerer Abend geworden. Sehr zur Freude der Besucher. Sollte die „Miro Nemec-Band“ wieder hier auftreten, dann nichts wie hin, denn der Kommissar ist ganz nah beim Publikum und rockt jede Halle.