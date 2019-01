Freren. Samuel Manne war keine vier Jahre alt, als er 1943 als jüngstes NS-Terroropfer aus Freren im Konzentrationslager Auschwitz umgebracht wurde. In der Dauerausstellung "Jüdisches Leben in Freren", die am 27. Januar 2019 im Bethaus in Freren offiziell eröffnet wird, wird auch das Schicksal Samuels und die Geschichte seiner Familie beleuchtet.

Seit Ende des 17. Jahrhunderts sind im Emsland jüdische Einwohner nachweisbar. Auch in Freren wurde 1683 eine Familie erwähnt, die dort jedoch nicht sesshaft wurde. Mitte des 19. Jahrhunderts lebten im gesamten Emsland schließlich etwa 175 Juden. Aufgrund dieses geringen Bevölkerungsanteils wurden 1844 kleinere benachbarte Gemeinden zu größeren Synagogengemeinden zusammengeschlossen.

Freren bildete mit Lengerich, Thuine, Lingen und Fürstenau einen Verband, dem 45 Personen jüdischen Glaubens angehörten. Diese Synagogengemeinde unterhielt in Freren einen eigenen Gebets- und Versammlungsraum im Hause von Vorsteher Isaak (Joseph) Weinberg und bestand bis 1869, als die Lingener eine eigene Gemeinde gründeten und 1878 eine eigene Synagoge und Schule bauten.





Ausgehend von der Geschichte jüdischen Lebens im Emsland beleuchtet die Ausstellung auf 14 Tafeln vor allem die Geschichte des jüdischen Lebens in Freren, aber auch in Lengerich und dem benachbarten Fürstenau. "Durch diese Ausstellung wird das Bethaus künftig sicher auch wieder mit mehr Leben gefüllt", erklärte Heiner Schüpp vom Forum Juden-Christen im Altkreis Lingen beim Aufhängen der Tafeln in einem Gespräch mit unserer Redaktion.

Gemeinsam mit dem Historiker Michael Brodhäcker war der emsländische Kreisarchivar Schüpp für die Erarbeitung der Ausstellung zuständig. Zurückgreifen konnten sie dabei auf die umfangreichen Forschungsergebnisse von Gerd Sels über die Geschichte der Lengericher und von Lothar Kuhrts über die Geschichte der Frerener Juden. Über mehrere Jahrzehnte haben beide die Jüdische Geschichte in der Region erforscht und bis heute Kontakt mit Überlebenden beziehungsweise deren Nachfahren gehalten.





Anzeige Anzeige

Einen Schwerpunkt der Ausstellung bilden dabei die Geschichten der Familien Schwarz/Manne, Fromm und Meyberg aus Freren, der Heilbronns aus Lengerich sowie Süskind/Stoppelmann aus Fürstenau. Berichtet wird unter anderem über Bendix Schwarz, der 1914 aus Freren begeistert für sein Vaterland in den Ersten Weltkrieg zog und mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse ausgezeichnet worden war – seine fast täglichen Briefe in die Heimat, die später bei Renovierungsarbeiten gefunden wurden, stellen heute eine wichtige Quelle zum Alltagsleben deutscher Landjuden dar. Sein Enkelkind Samuel war im November 1943 schließlich das jüngste NS-Opfer mit Frerener Wurzeln: Kurz vor seinem vierten Geburtstag war er in Auschwitz ermordet worden.

Aber auch das Schicksal überlebender Juden und ihrer Nachfahren wird in der Ausstellung thematisiert. So leben heute in Schweden mit Eva und Reneè zwei Töchter von Erika und Martin Manne. Der im Alter von knapp vier Jahren umgebrachte Samuel, der heute 79 Jahre alt wäre, war ihr Bruder.





Beschrieben wird auch die Geschichte des jüdischen Friedhofs: Die jüdische Gemeinde konnte den Friedhof 1926 außerhalb des Ortes im heutigen Gewerbegebiet einrichten. Möglich machte dies eine Schenkung des Frerener Weltkriegsteilnehmers Arthur Schwarz, der zuvor das Grundstück gekauft hatte – eine Tafel am schmiedeeisernen Eingangstor erinnert noch heute an den Spender.

Von Patrick Köster gestaltete Tafeln über die Geschichte und Renovierung des Bethauses in der Grulandstraße, über jüdische Symbole und Kunst im Bethaus runden die Ausstellung ab, die am 27. Januar 2019 am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und damit des Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee, um 11 Uhr offiziell eröffnet wird.