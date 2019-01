Thuine. Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Thuine veranstaltet alle fünf Jahre ein großes Erntedankfest. Der Erlös in Höhe von 1177,58 Euro ging dieses Mal an die Grundschule Thuine.

Bei der Scheckübergabe konnten sich alle noch gut an die Erntedankmesse in der St. Georg Kirche im Oktober letzten Jahres erinnern. Diese Messe wurde von KLJB-Mitgliedern geplant. Der Kindergarten Thuine schmückte die Kirche. Abends fand dann eine Erntedank-Party im Gasthof Bruns statt.



Ganz Thuine war auf den Beinen, als am darauffolgenden Sonntag der Erntedankumzug begann. Dieser war durch die Fastabende, Grundschule, Feuerwehr und weitere Vereine organisiert worden. 15 Wagen und Fußgruppen waren durch Thuine unterwegs. Bei dem anschließenden Dorffest auf dem Feuerwehrplatz war für jeden etwas dabei. Die KFD Thuine bot Kaffee und selbst gebackenen Kuchen an, der Sportverein sorgte für den Getränkeverkauf. Auch an die Kinder hatte man gedacht. Popcornmaschine und Eiswagen waren ebenso vorhanden wie eine Hüpfburg und weitere Spiele. Für Musik und Moderation sorgte Hans Rickermann.

An jeden der jungen Leute der KLJB konnte sich Grundschulleiterin Veronika Wentker bei der jetzt erfolgten Scheckübergabe erinnern. Waren es doch fast alle ihre ehemaligen Schüler. Der Vorsitzende der KLJB Jan Hofschröer übergab an Frank Lindemann vom Förderverein der Grundschule einen Scheck über 1177,58 Euro. Das Geld soll für den Kauf von Spielgeräten für den Schulhof verwendet werden. Veronika Wentker bedankte sich für die großzügige Spende. Sie lud alle zum Schulfest der Grundschule am Sonntag, 19. Mai, ein.