Lesung mit dem Buchautor Tim Pröse in der SpuK Freren CC-Editor öffnen

Der Buchautor Tim Pröse erinnert mit seiner Lesung in der Spuk Freren an die Opfer das Nationalsozialismus. Foto: Pröse

Freren. Die Geschichtswerkstatt „Samuel Manne“ und der Kulturkreis Impulse laden zu einer Lesung mit Tim Pröse anlässlich des Gedenktages der Opfer des Nationalsozialismus am Sonntag, 27. Januar um 18:30 Uhr, in den Räumen der SPuK in Freren ein.