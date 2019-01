Messingen. Für 2019 wieder viel vorgenommen hat sich die Gemeinde Messingen: Rund 920.000 Euro sollen in diesem Jahr investiert werden. Diese Zahl nannte Bürgermeister Ansgar Mey jetzt vor mehr als 300 Bürgern auf dem traditionellen Neujahrsempfang im Gasthof Thünemann.

"Was wir uns für 2019 vorgenommen haben, ist schon eine Hausnummer. Ob wir auch alles umsetzen können, kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber wir arbeiten daran", erklärte Mey. 2018 sei für Messingen wie für viele andere Kommunen aufgrund der sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen sehr gut gewesen. "Aufgrund der um rund 20 Prozent gestiegenen Steuerkraft müssen wir in diesem Jahr aber auch rund 100.000 Euro mehr als Samtgemeinde- und Kreisumlage abführen. Daher werden wir 2019 den Haushalt auch nicht ausgleichen können. Aber wir haben noch Luft. Messingen ist 2018 schuldenfrei und wird es auch nach 2019 noch sein", blickte Mey in die nähere Zukunft.





Und was ist 2019 genau geplant? Das Gewerbegebiet soll für rund 133.000 Euro erweitert, der Messinger Esch für 215.000 Euro und als "dickster Brocken" der Hachelbruchweg auf rund zwei Kilometern Länge für 310.000 Euro ausgebaut werden. Das neue Baugebiet soll per Radweg auch an das Sportgelände angeschlossen (136.000 Euro), der Spielplatz der Kindertagesstätte für 20.000 Euro erneuert und die Flutlichtanlage auf dem ersten Platz des Sportgeländes für 24.000 Euro saniert und erweitert werden. Zudem soll im neuen Baugebiet ein Spielplatz entstehen und die abgängige Schutzhütte im Schulwald erneuert werden (20.000 Euro).

Viel mehr geht nach Aussage des Bürgermeisters auch rein planerisch in einem Jahr nicht. "Das sind auch wieder wichtige Investitionen in die Zukunft, um junge Familien nach Messingen zu holen und um die Schule und die Kita erhalten zu können", ergänzte Mey. Bei vielen Projekten seien auch Anlieger, Bürger und Vereinsmitglieder wieder "mit im Boot". Daher sei laut dem Bürgermeister für die 26. Auflage des Neujahrsempfangs auch das Motto "Einer für alle, alle für einen" gewählt worden: "Wir sind nur eine kleine Dorfgemeinschaft, doch gemeinsam können wir viel erreichen." Dies beweise Messingen schon seit vielen Jahren.





Der stellvertretende Bürgermeister Alois Schmit untermauerte diese Aussage in seinem Jahresrückblick. Beispielsweise ist 2018 in Messingen federführend durch die Kolpingsfamilie das "Netz der Aufmerksamkeit" entstanden und sind unter großer Bürgerbeteiligung im Projekt Emslanddorfplan viele Ideen für für den Erhalt lebenswerter dörflicher Strukturen erarbeitet worden. Zudem sind laut Schmit nach dem Diebstahl der Bronzeplatten das Kriegerehrenmal, der neue Kreisverkehr und die Außenanlagen beim Heimathaus neu gestaltet worden: "In die Kita wurde investiert, sieben Bauplätze sind verkauft worden und wir haben auch als Gemeinde den Ausbau des schnellen Internets mitgetragen."

Als nur ein Beispiel für das wieder toller Engagement aller Vereine hatte der Bürgermeister zuvor bereits auf das Jubiläums-Kreisjugendzeltlager der Jugendfeuerwehr hingewiesen. "Da ist Messingen mal eben um knapp 800 Personen größer geworden", schmunzelte Mey. Eine Talkrunde mit Frerens Samtgemeindebürgermeister Godehard Ritz, den regionalen Kreistagsabgeordneten, die Vorstellung des Projektes Frauenort Mathilde Vaerting sowie die Five Tenors mit Andreas Hülsing und Charlotte Heskamp am Klavier rundeten den Abend ab. Und anstatt eines ebenfalls schon traditionellen Gastgeschenkes für jeden Anwesenden konnte sich jeder Bürger auf einem von Sina Barkmann erstellten Bild verewigen: Für jede Unterschrift spendet die Gemeinde zwei Euro an das Hospiz St. Veronika in Thuine.