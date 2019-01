Beesten. Beim Betreten der Pfarrkirche St. Servatius Beesten erklingt mit Johann Sebastian Bachs "Präludium und Fuge C-Dur" das Werk eines alten Meisters. An der Orgel sitzt ein junges Talent: der erst 17-jährige Fabian Makowski.

Es war 2013, als dem jungen Beestener der damalige Lingener Kirchenmusikdirektor und Regionalkantor Joachim Diedrichs die Orgel seiner Heimatgemeinde einmal zeigte. "Ich habe mit acht Jahren 2009 angefangen, Klavier zu spielen. Irgendwann kam dann die Anfrage der Kirchengemeinde, ob ich nicht auch Orgel spielen möchte", erinnert sich Makowski daran, wie es zu diesem Treffen mit Diedrich kam. Es sollte die erste von vielen folgenden regelmäßigen Begegnungen sein. "Es war ein überwältigendes Gefühl, das erste Mal an einer Orgel zu sitzen", sagt Makowski. Der gewaltige Spieltisch, das vom Klavier her unbekannte Pedal hätten ihn beeindruckt. "Königin der Instrumente – das passt schon", war Makowski vom Beinamen aller Kirchenorgeln sofort überzeugt. Er beginnt, bei Diedrich einmal wöchentlich Orgelunterricht zu nehmen. Doch mit Unterricht alleine ist es nicht getan: "Ich versuche, jeden Tag zu üben", versichert der 17-Jährige, der mittlerweile von Diedrichs Nachfolger Balthasar Baumgartner unterrichtet wird.

Üben zahlt sich aus

Das Üben zahlt sich schnell aus: Anfangs spielt Makowski lediglich einzelne Stücke und Lieder in Messen, in denen mit dem Organisten Ansgar Rütermann eigentlich jemand anders der Herr über den zweimanualigen Spieltisch der 1968 vom Dorstener Orgelbauer Franz Breil errichteten Orgel mit ihren 20 Registern in St. Servatius ist. Ab 2016 ist es dann soweit – Makowski spielt komplette Messen selbst. "Da aber noch nicht regelmäßig. Ich hatte immer viel Vorlaufzeit zum Üben", gibt das junge Musiktalent bescheiden zu. Dies hat sich mittlerweile geändert. Regelmäßig begleitet er jetzt die Gottesdienste in der Beestener Pfarrkirche musikalisch. Und nicht nur dort: Als Schüler hat er die Zeit, Beerdigungen, Trauungen, Silberhochzeiten an Wochentagen auch in benachbarten Kirchengemeinden zu spielen, wenn deren nebenamtliche Organisten durch ihren Hauptberuf verhindert sind.

"Königin der Instrumente" fasziniert Mitschüler

Derzeit besucht Makowski das Gymnasium Leoninum in Handrup und steht kurz vor dem Abitur. "Wenn ich wollte, könnte ich den ganzen Tag Musik machen, aber die Schule geht natürlich vor", sagt der 17-Jährige. Da gelte es, manchmal Kompromisse zu schließen. Wird er von Gleichaltrigen oder seinen Mitschülern bewundert oder belächelt für seine Liebe zur Orgel? "Von der Orgel haben viele ein falsches Bild, halten sie für altbacken oder staubig. Das gilt nicht nur für Menschen in meinem Alter. Aber wenn sie dann einmal mitkommen, wirkt die 'Königin der Instrumente' faszinierend auf meine Mitschüler", beantwortet Makowski die Frage unserer Redaktion. Wer die Faszination des jungen Mannes für die Orgel nicht teilt, sollte ihn deswegen aber besser nicht, schon gar nicht körperlich, angreifen. Denn neben dem Orgelspiel übt Makowski sich bei der Beestener Fortuna sportlich auch regelmäßig im Jiu-Jitsu, einer von den japanischen Samurai stammenden waffenlosen Kampfkunst der Selbstverteidigung.

Studium der Kirchenmusik ist das Ziel

Das große Ziel des 17-Jährigen nach seinem Abitur im Sommer – Musik ist natürlich erstes Prüfungsfach – ist ein Studium der Kirchenmusik. "Deshalb übe ich aktuell für die Aufnahmeprüfungen an den Hochschulen Stücke aus den verschiedensten Epochen, vom Barock bis zur Moderne", sagt Makowski. Doch wer soll in St. Servatius Beesten Orgel spielen, wenn Makowski einen Studienplatz weit entfernt bekommen sollte? "Wir suchen händeringend nach Organisten. Wenn jemand ein bisschen Klavier spielt, kann das was werden", sagt das junge Orgeltalent. Er klingt dabei ohne jede Spur von Überheblichkeit, bevor er wieder Altmeister Johann Sebastian Bach zu spielen beginnt, fast schon selbst wie ein alter Hase.