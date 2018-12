Beesten. Besser konnte es für den Musikverein Beesten-Lünne nicht laufen. Bei Schneefall füllte sich die frisch renovierte St. Servatius Kirche in Beesten. Alle Plätze waren besetzt.

Das Hauptorchester begann pompös mit den Trompeten und Flügelhörner im hinteren Teil der Kirche positioniert die Fanfare Joy to the world. Weiter ging es, moderiert von Pastor Jürgen Krallmann und einem gut eingestimmten Publikum, mit den Vortragssstücken Mentis, Highland Cathedral, The Christmas Song, Christmas Lullaby, Venite Adoremus und dem Ave Maria von Caccini.

Die Taktklopfer

Die Taktklopfer unter der Leitung der Nachwuchsdirigentin Carolin Heymann präsentierten sich selbstsicher mit den Liedern Willst du einen Schneemann bauen? und All I want for Christmas is You. Für Abwechselung sorgte anschließend das Saxophon – Quartett mit einer verjazzten Variante des Weihnachtsliedes Still, Still, Still.

Das Hauptorchester

Die nächsten Stücke des Hauptorchesters, A Christmas Canon, Ave Maria von Schubert, Last Christmas, White Christmas, The Rose und Cinderella’s Dance sorgten noch einmal für weihnachtliche Stimmung im Publikum und einen tobenden Applaus.

Dank an Organisatoren

Der erste Vorsitzende Martin Heymann bedankte sich mit einem Präsent beim Orchesterleiter des Hauptorchesters Tobias Bembom, bei der Dirigentin der Taktklopfer Carolin Heymann und dem Moderator Pastor Jürgen Krallmann für das gelungene Weihnachtskonzert.

Mit dem Medley Happy Christmas und der Zugabe Feliz Navidad endete das Konzert und es begannn der gemütliche Teil des weihnachtlichen und verschneiten Abends bei Glühwein und Bratwurst.