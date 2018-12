Freren. Einstimmig hat der Rat der Stadt Freren den Haushaltsplan 2019 verabschiedet, trotz einer Neuverschuldung in Höhe von einer Million Euro.

Die hat nämlich einen Grund, wie Verwaltungschef Godehard Ritz in der Sitzung des Rates am Dienstagabend erläuterte. Die Kreditsumme in Höhe von einer Million Euro wird für die Erweiterung der evangelischen Kindertagesstätte Regenbogen um drei Krippengruppen verwendet. Geplant ist nach Angaben des Verwaltungschefs, einen Krippenraum in einen Speiseraum umzuwandeln und drei Räume für drei Krippengruppen zu schaffen. Im Haushalt 2019 außerdem eingeplant sind 400.000 Euro für den neuen Busbahnhof am Markt. Hier hofft die Kommune auf Zuschüsse der Landesverkehrsgesellschaft. "Insgesamt investiert die Stadt im nächsten Jahr knapp zwei Millionen Euro", sagte Ritz.

Mehr Schulden

Der Ergebnishaushalt mit den laufenden Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung ist ausgeglichen. Größter Einnahmeposten ist der Anteil an der Einkommenssteuer mit 1,75 Millionen Euro. Bei den Gewerbesteuern geht die Kommune von Einnahmen in Höhe von 1,06 Millionen Euro aus. Stand Dezember 2018 liegen die Einnahmen bei 1,36 Millionen Euro. Der Schuldenstand der Kommune wird sich am Ende des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlich auf 2,8 Millionen Euro belaufen, die Schulden pro Einwohner liegen dann bei 560 Euro. Der vergleichbare Landesdurchschnitt liegt bei 280 Euro.

"Ein neues Gesicht"

Für die CDU-Fraktion sagte Johannes Lis mit Hinweis auf unter anderem die Umgestaltung des Marktplatzes und den Neubau des Wohn- und Geschäftshauses "Marktarkaden", "dass Freren ein neues Gesicht bekommen hat." Auch die Wohnbauentwicklung sei positiv, wie das Beispiel das Baugebiet "Nördlich der Ostwier Straße" zeige. Die Verschuldung gilt es nach seinen Worten, im Blick zu halten. Die notwendigen Ausgaben im Bereich Kindertagesstätten seien aber unstrittig.

Das sah auch Klaus Dickebohm für die SPD-Fraktion so. "Die eine Million Euro tun weh", spielte er auf die Kreditaufnahme in dieser Höhe an. Dies sei aber der dynamischen Entwicklung im Betreuungsbereich geschuldet. Kritisch merkte der Sozialdemokrat die im Haushalt eingestellten 140.000 Euro für die Sanierung der Brücke in der Nähe der Lünsfelder Straße. Hier schlage die SPD vor, die Brücke für den Pkw- und Lkw-Verkehr zu sperren und nur für Radfahrer und Fußgänger geöffnet zu lassen. "Die Brücke ist für die Landwirtschaft unentbehrlich", entgegnete Berthold Paus-Könighoff (CDU). Georg Meiners, ebenfalls CDU, sagte, dass eine Sanierung unumgänglich sei. Das Thema wird den Rat im neuen Jahr weiter begleiten, denn zunächst sind nur die Haushaltsmittel eingestellt.

Weiteres Thema war das geplante Stadtfest 2019. Auch wenn sich die entsprechende Urkunde aus dem Jahr 819 als Fälschung herausgestellt hat, wird gefeiert – und zwar tüchtig, wie Bürgermeister Klaus Prekel bei der Vorstellung des Programms erläuterte. "Freren blüht auf", lautet das Motto, das durchaus wörtlich gemeint ist. In einer Bürgerversammlung am 6. April werden nämlich 3000 Tütchen mit Blumensaatgut an die Bürger verteilt, die diese entsprechend unter die Erde und pflegen sollen.