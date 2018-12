Freren. Ehrungen haben im Mittelpunkt des Kolpinggedenktages in Freren unter der Leitung des Vorsitzenden Franz-Josef Sasse gestanden.

Per Urkunde wurden laut Pressemitteilung geehrt: Wilma Brinker, Elisabeth Schulte, Hildegard Gossling, Josef Eggermann,Heinz Löckner, Ewald Els, Michael Grimstein und Jörg Rechtien für 40 jährige Mitgliedschaft. "Euer Mitwirken und das aller weiteren Frauen hat die Kolpingsfamilie ungemein bereichert", so Sasse in seiner Dankesrede. Weiter erhielten Cilly Hilgen, Franz Hilgen, Andrea Els, Heike Wempe, Maria Uhlen und Heinz Uhlen eine goldene Ehrennadel und eine Urkunde für 25-jährige Mitgliedschaft. Ein Geschenkgutschein des Kolpingwerks für einen Kurzurlaub in Kolpinghotels wurde bereits Anfang des Jahres vom Vorsitzenden überreicht.

Einige Jubilare konnten an dem Abend nicht teilnehmen und so werden Franz Rumpker für 65 Jahre, Franz Buten, Heinz Hubert Rumpker und Martin Weichert für 40 Jahre sowie Bernadette Gels für 25 Jahre die Ehrenurkunden nachgereicht.

Erlös geht an den Verein Herzenswünsche

Im neuen Jahr wird am 12. Januar eine Tannenbaumsammelaktion veranstaltet, dessen Erlös zur Hälfte an den Verein Herzenswünsche, der krebskranken Kindern hilft, geht. Zum Boßeln mit anschließendem Grünkohlessen bei Könning in Freren am 19. Januar nimmt Alfons Krümpelmann Anmeldungen entgegen.

Die vom 2. Vorsitzenden Krümpelmann vorgestellte Drei-Tage Busfahrt führt vom 30. August bis 1. September nach Potsdam mit Stadtrundfahrt und Rundgang am ersten Tag. Am Samstag gilt es dann, den Spreewald zu erkunden, und die Rückfahrt am Sonntag führt über die Filmstudios in Babelsberg. Krümpelmann nimmt die Anmeldungen entgegen.

Sasse rief die Kolpinger und Bürger auf, sich an der Schuhaktion des Kolpingwerks zu beteiligen. Er bat darum, gut erhaltene Schuhe in die Behältnisse im Vitushaus und im Turm der Vituskirche abzugeben. Der Erlös aus dem Verkauf der Schuhe kommt der Adolph-Kolping-Stiftung zugute, die damit sozial Projekte unterstützt.