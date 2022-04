So entstand im Herbst 2009 die Idee, eine Gruppe „Erwachsener Messdienerinnen und Messdiener“ zu gründen. Ein Aufruf im Sonntagsbrief war sehr erfolgreich: Schon bald fanden sich 14 Frauen und Männer aus Beesten, Freren und Thuine bereit, für die jüngeren Messdiener zu dienen, wenn diese es aus zeitlichen Gründen nicht schaffen können.

Bei einem ersten Treffen wurden Übungstermine vereinbart. So trafen sich die „Neuen“ mit Pastor Christoph Höckelmann in allen Kirchen und Friedhofskapellen, um die verschiedenen Wege im Altarraum einzuüben und die Sakristei zu erkunden. Nach nunmehr vier Jahren üben die erwachsenen Messdiener in den verschiedenen Gemeinden der Pfarreiengemeinschaft ihren Dienst vorrangig an Vormittagen und zu den Beerdigungen mit großer Freude aus. Das Interesse ist groß, so haben sich inzwischen vier weitere Personen aus Beesten, Freren und Thuine entschlossen, ehrenamtlich zu dienen. In der Pfarreiengemeinschaft sind die Messdiener eine Einheit geworden und zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen. So ist es selbstverständlich, sich gegenseitig zu helfen und nicht nur ortsgebunden zu dienen.

Und der Spaß kommt auch nicht zu kurz. Schon kurz nach dem ersten Zusammentreffen wurde von den Neuen die Frage gestellt: „Herr Pastor, werden wir auch einen Messdienerausflug unternehmen?“ Seitdem gibt es im Jahr zwei Treffen, bei denen gemeinsame Unternehmungen für einen regelmäßigen Austausch und für gesellige Stunden sorgen. Im Sommer wird geradelt und anschließend gegrillt. In der Adventszeit steht ein besinnliches Treffen im Vordergrund.

Die Gruppe der Erwachsenen Messdiener freut sich über jede Neuaufnahme, denn messdienen ist eben keine Frage des Alters.