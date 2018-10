Beesten. "Wir können Kirche." So könnte das Motto der seit April 2018 laufenden Sanierung des Innenraums der St.-Servatius-Kirche in Beesten lauten: 518.000 Euro und eine Bauzeit bis Weihnachten waren eingeplant. Der Kostenrahmen steht und die am 25. November geplante Firmung soll bereits dort stattfinden.

"Wir sind sowohl zeit- als auch kostenmäßig so ziemlich im Plan", erklärte denn auch Franz Weßling vom Kirchenvorstand bei einer Baubegehung in einem Gespräch mit unserer Redaktion. So ist die Heizungsanlage im Keller der in den ältesten Teilen aus dem 13. Jahrhundert stammenden Kirche bereits ebenso erneuert worden wie die elektrischen Anlagen. Die Malerarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen und auch die Orgel ist zu großen Teilen bereits grundgereinigt worden.





Im technischen Bereich müssen lediglich noch die neuen Lampen eingesetzt und die neuen Lautsprecher installiert werden, die Kirchenausmalung inklusive der Restaurierungsarbeiten muss noch abgeschlossen, die Glockenstube renoviert und der neue Beichtraum eingebaut werden. "Parallel dazu wird der Orgelbauer auch noch die letzten 500 der 1500 Orgelpfeifen reinigen und wieder einsetzen", ergänzte Kirchenvorstandsmitglied Heinrich Herbers.

Benefizkonzert am 21. Oktober

Nach derzeitigem Stand kann damit nach Aussage von Pfarrer Jürgen Krallmann auch bereits der Gottesdienst zu der am 25. November geplanten Firmung in der grundsanierten und bereits jetzt deutlich helleren Kirche gefeiert werden. Wobei in einem abgetrennten Teil der Kirche auch derzeit häufiger Musik zu hören ist: Denn dort wird bereits fleißig für ein am Sonntag, 21. Oktober, geplantes sogenanntes "Baustellenkonzert" geprobt: Die aktuell 39 Mitglieder zählende Beestener Schola präsentiert an diesem Tag ab 17 Uhr mitten auf der Baustelle ein buntgemischtes deutsch- und englischsprachiges Programm. Zu hören sein werden Filmmusik, neugeistliche Lieder und Gospels, vierstimmiger Chorgesang mit Solisten, Klavier- und Rhythmusbegleitung. Der Eintritt ist frei. Es wird jedoch um eine Spende für die Kirchenrenovierung gebeten.

Aktuell rund 1400 Gemeindemitglieder

So werden die Sanierungskosten derzeit auf insgesamt 518.000 Euro geschätzt – diese Summe teilen sich das Bistum Osnabrück und die Kirchengemeinde St. Servatius. Den Eigenanteil bringt die Kirchengemeinde unter anderem durch die Auflösung allgemeiner Rücklagen über 74.000 Euro und zu diesem Zweck angesparten 35.000 Euro auf. Der verbliebene Rest über 150.000 Euro soll zumindest zum Teil über Spenden der aktuell rund 1400 Gemeindemitglieder und von Institutionen vor Ort finanziert werden.



1000 Euro von der Jagdgenossenschaft Beesten II

"Bislang haben wir Spenden über 57.000 Euro erhalten. Damit sind wir zufrieden, freuen uns aber natürlich über jede weitere Spende", erklärte Weßling. Die erste Spende kam dabei bereits Anfang 2017 ebenfalls von der Beestener Schola – 500 Euro waren bei einem Konzert eingespielt worden. 2300 Euro erbrachte ein vom 16-jährigen Organisten Fabian Makowski initiiertes Benefizkonzert, die Kolpingsfamilie spendete nach einem Brotverkauf 500 Euro und die Volksbank Süd-Emsland steuerte 5000 Euro bei. Weitere 1000 Euro überbrachten jetzt Josef Aepkers und Karl-Heinz Meiners von der Jagdgenossenschaft Beesten II. "Das Geld stammt aus unserer Rücklage. Auf unserer jüngsten Generalversammlung haben wir entschieden, diese Summe zur Verfügung zu stellen", erklärten die beiden Jäger. Zudem seien alle Gemeindemitglieder und auch die Emsländische Sparkassenstiftung um Unterstützung gebeten worden.