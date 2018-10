Freren. Rund 2000 Quadratmeter Verkaufs-, Büro- und Wohnflächen bieten die Marktarkaden in Frerens Ortsmitte. Das viergeschossige Gebäude der örtlichen Investorenfamilie Ahlers-Menke an der Bahnhofstraße ist am Samstagabend, 13. Oktober 2018, mit kirchlichem Segen und einem Fest offiziell eröffnet worden.

"Dies ist ein ganz wichtiger Baustein der seit vielen Jahren laufenden Umgestaltung unserer Ortsmitte", lobte Frerens Bürgermeister Klaus Prekel das "außergewöhnliche Engagement" der Familie Ahlers-Menke. Vor zehn Jahren habe die Umgestaltung mit dem Bau des neuen Geschäftszentrum begonnen.

Weitere Investitionen in Freren

Und die nächsten Investitionen werden bereits getätigt oder sind in Planung. So werden aktuell das Rathaus energetisch saniert und das benachbarte Geschäftshaus mit dem K+K-Markt modernisiert und erweitert. Zudem ist gegenüber dem vom Architekturbüro Kimmer in Schapen konzipierten markanten Gebäude in Kürze der Neubau des Busbahnhofs geplant. "Die Revitalisierung unserer Ortsmitte funktioniert", freute sich Bürgermeister Prekel.

Dank an alle Beteiligten

Bei allen am Bau beteiligten Personen, Mietern und der Familie bedankte sich im Namen der Investoren Mathias Ahlers-Menke: "Wir haben dieses Gebäude nie als reines Investitionsprojekt angesehen. Wir wollten auch immer etwas für Freren machen." Daher habe man sich im Gespräch mit Verwaltung und Rat auch für dieses Projekt an diesem Standort entschieden – zunächst sei an einer ganz anderen Stelle ein reines Wohnhaus geplant gewesen. Das Haus ist bis auf eine rund 200 Quadratmeter große Gewerbeeinheit im Erdgeschoss auch voll vermietet.

Kirchlicher Segen

Den kirchlichen Segen erteilten die Pastoren Friedbert Schrader von der evangelischen Kirchengemeinde und Jürgen Krallmann. Neben der offiziellen Feier rundete ein Tag der offenen Tür am Sonntag die Einweihung ab.