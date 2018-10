Freren. Der Mentalist Knut Knackstedt hat jetzt mit einer außergewöhnlichen Mitternachtsmagie in Freren sein Publikum begeistert.

An der Veranstaltung - inklusiv eines Drei-Gänge- Menüs - nahmen in der Alten Molkerei in Freren etwa vierzig Gäste teil, die er mit seinen schwarzromantischen und teilweise skurrilen Darbietungen völlig in den Bann zog. Knackstedt, Ethnologe, Psychologe und Heilpraktiker, kann als Grenzgänger bezeichnet werden, der sich mit der Kraft des Übernatürlichen, wie mit der Faszination des Nichtsichtbaren sowie der Übergänge bestimmter Zustände und Lebensphasen beschäftigt. Er sucht die Schwelle zum „Undurchdringlichen“.

Zwischenräume

Die Zeit vor Mitternacht ist für ihn eine solche Phase oder auch die Wintersonnenwende, in der die eine Einheit noch nicht vollkommen beendet und die neue Einheit noch nicht wirklich begonnen hat. Diese „Zwischenräume“ bergen, seiner Meinung nach, eine gewisse Durchlässigkeit für übersinnliche Wahrnehmungen oder magische Fähigkeiten. Knackstedt geht darüber hinaus auch der Faszination an Spuk-und Gruselgeschichten nach, die seit jeher die Men schen zu interessieren scheint: „Die kreatürliche Ehrfurcht vor der Endlichkeit“. Damit spannt er einen Bogen in die Geschichte (wobei das Mittelalter ihm am meisten Auseinandersetzungsfläche für sein Metier bietet) und die Lyrik. Des Weiterem gibt er dem von ihm vorherbestimmten Besonderen, im Vergleich zum Allgemeinen, eine Plattform.

Raumfüllend

Mit raumfüllender sonoren Stimme und im schwarzen Gehrock forderte er am Anfang die Zuschauerin Elli auf, zwanzig (von insgesamt 21) Rosen an die Zuschauer zu verteilen, die allesamt in lila Seidenpapier gewickelt waren. Die letzte Rose war für sie. Anschließend entfernten die Beschenkten das Papier. Alle Rosen waren weiß, bis auf Ellis. Diese war rot. Mit einer weiteren Darbietung, unter Zuhilfenahme einer Besucherin, verdeutlichte er die Macht des Schicksals. Diese sollte bestimmen, welche vier der fünf Rosen Knackstedt unterhalb der Blüte abschneiden solle. Nach die- ser Handlung, offenbarte Knackstedt die umgedrehten Zettel, die jeder Rose anhafteten. Auf den abgeschnittenen Rosen stand „Tod“, hingegen „Leben“ auf dem Zettel der nicht geschnittenen Rose stand. Mit bizarren Requisiten, wie einer Schandmaske, von der Ralf Knackstedt wieder befreite, ging es nach dem Hauptgang für die Besuch er spannend weiter.

Grenzen ausgelotet

Dass Knackstedt Grenzen auslotet, die auch als grenzwertig empfunden werden können, bewies er mit Alexandra, die den Takt seiner Hauptschlagader mit ihren Fingern auf den Tisch klopfte, nachdem er sich in Trance begeben hatte. Nach einer Weile klopfte sie langsamer und dann verstummte ihr Klopfen ganz, weil sie keinen Puls mehr zu spüren bekam. Die Nachspeise half, das Erlebte zu verdauen. Am Ende trat Knackstedt mit einem echten Schrumpfkopf jedoch zu dicht an die Grenze des Pietätlosen. Doch das Publikum hatte er längst hinter sich. Langanhaltender Applaus beendete diese Veranstaltung.